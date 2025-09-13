Vitesse-icoon Guram Kashia wil gratis terugkeren in Nederlandse voetbalcompetitie

staat open voor een terugkeer naar Vitesse, zo laat de verdediger weten tegenover ELF Voetbal. De 38-jarige verdediger, die in het verleden aanvoerder was van de Arnhemmers, zou ‘voor niets’ terugkeren in het Gelredome.

Vitesse keerde afgelopen vrijdag terug in de Keuken Kampioen Divisie. De rentree tegen Jong AZ liep echter uit op een dikke nederlaag: 4-0. De Arnhemmers zijn nog altijd dringend op zoek naar versterkingen, en Kashia staat niet onwelwillend tegenover een overstap naar Vitesse.

De Georgiër speelde 293 duels in het shirt van de Arnhemmers en wil graag terugkeren naar de club. “Ik zou het een eer vinden. Ik wil zelfs voor niets spelen. Zie het als m’n last dance”, zegt de centrale verdediger eerlijk. Kashia staat momenteel onder contract bij Slovan Bratislava, waar hij vastligt tot medio 2026.

Kashia speelde tussen 2010 en 2018 bij Vitesse, voordat hij de overstap naar San Jose Earthquakes maakte. In de jaren daarna kwam de Georgiër uit voor Lokomotivi Tibilisi en Slovan Bratislava.