‘Ziyech aangeboden bij meerdere clubs buiten Europa’

is bij verschillende ploegen uit de Major League Soccer aangeboden, zo weet Tom Bogert van GiveMeSport. Het is niet duidelijk om welke clubs het gaat. Volgens de journalist zijn de gesprekken niet van de grond gekomen.

Eind mei werd bekend dat Ziyech al na vier maanden weer vertrok bij het Qatarese Al-Duhail. De club maakte bekend dat het contract van de spelmaker was ontbonden. “Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schreef de nummer twee van afgelopen seizoen in Qatar destijds op X.

Ziyech is nog altijd clubloos. Daardoor kan hij ook nu de transferperiode is gesloten nog steeds de stap naar een nieuwe club maken. De 32-jarige linkspoot zou onder meer in de belangstelling staan van Elche en Sevilla. Daarnaast zou hij zijn aangeboden bij Ajax, maar de Amsterdammers besloten niet met hem in zee te gaan.

Volgens Bogert heeft Ziyech ook de optie om naar de Verenigde Staten te verhuizen, aangezien hij bij meerdere clubs uit de MLS is aangeboden als Designated Player, voor wie het salarisplafond niet geldt. Om welke clubs het gaat, maakt de verslaggever niet bekend. Wel geeft Bogert aan dat de clubs niet doorpakten.