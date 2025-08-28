'Spaanse promovendus wil stunten met komst Hakim Ziyech'

Het Spaanse Elche CF, dat afgelopen seizoen promoveerde naar LaLiga, hoopt te verleiden tot een transfer. De club heeft geïnformeerd bij de 32-jarige Marokkaanse middenvelder, maar het verschil tussen vraag en aanbod is te groot.

Eind mei werd bekend dat Ziyech al na vier maanden alweer vertrok bij het Qatarese Al-Duhail. De club maakte bekend dat het contract van de spelmaker was ontbonden. “Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schreef de nummer twee van Qatar destijds op X.

Ziyech is nog altijd clubloos en er lijkt weinig duidelijkheid over zijn toekomst. Wel zou de Marokkaan volgens transferjournalist Nicolò Schira een terugkeer in Europa in gedachten hebben. Zo heeft de 32-jarige linkspoot zichzelf bij drie Italiaanse clubs aangeboden. Clubs werden niet genoemd door de transferjournalist. Eind vorige maand dook Ziyech nog op in Amsterdam met Dave Louiszoon, die werkzaam is als fysiektrainer bij Jong Ajax en Jong Oranje.

Inmiddels komen de geruchten rondom Ziyech flink op gang, want recentelijk werd ook bekend dat het Turkse Gençlerbirliği wel oren zou hebben naar de creatieve linkspoot. De Turken hoopten Ziyech snel te kunnen presenteren, maar dat is er niet van gekomen. Nu heeft zich met Eclhe CF ook een andere gegadigde gemeld. "Elche en Ziyech informeerden naar elkaar, maar het verschil tussen vraag en aanbod is nog groot", schrijft Voetbal International.

Doorgaans betaalt de Spaanse club geen grote salarissen, waardoor de partijen water bij de wijn moeten doen, of op zoek moeten gaan naar andere opties. Ziyech is momenteel transfervrij waardoor hij ook na de transferperiode kan worden vastgelegd. De Marokkaans international is dan ook niet bereid om enorme financiële concessies te doen, mede omdat de interesse in hem toeneemt.