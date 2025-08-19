'Ziyech staat voor rentree in competitie waar hij eerder speelde'

gaat zijn carrière mogelijk voortzetten bij het Turkse Gençlerbirliği, aldus CNN Türk. De huidige nummer 13 van de Süper Lig hoopt de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente snel te kunnen presenteren.

Eind mei werd bekend dat Ziyech al na vier maanden alweer vertrok bij het Qatarese Al-Duhail. De club maakte bekend dat het contract van de spelmaker was ontbonden. “Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schreef de nummer twee van Qatar destijds op X.

Artikel gaat verder onder video

Ziyech is nog altijd clubloos en er lijkt weinig duidelijkheid over zijn toekomst. Wel zou de Marokkaan volgens transferjournalist Nicolò Schira een terugkeer in Europa in gedachten hebben. Zo heeft de 32-jarige linkspoot zichzelf bij drie Italiaanse clubs aangeboden. De transferjournalist meldt niet met welke clubs de spelmaker nu in verband wordt gebracht. Eind vorige maand dook Ziyech nog op in Amsterdam met Dave Louiszoon, die werkzaam is als fysiektrainer bij Jong Ajax en Jong Oranje.

Mogelijk zit Ziyech niet lang meer zonder club want CNN Türk weet te melden dat de aanvallende middenvelder een contract voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar, kan tekenen bij Gençlerbirliği. Beide partijen zouden nu met elkaar in gesprek zijn over de financiële voorwaarden van de deal. Ziyech maakte in januari transfervrij de overstap van Galatasaray naar Al-Duhail, waar hij vier maanden later dus alweer vertrok. In totaal kwam de linkspoot tot dertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De 32-jarige spelmaker speelde eerder voor sc Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea.