Aankomstfoto Memphis gaat viraal: Brazilianen wijzen naar filmsterren

Memphis en Dumfries Litouwen - Nederland
Foto: © Imago
Mingus Niesten
8 oktober 2025, 12:43

Memphis kwam dinsdagavond aan bij het Nederlands elftal. Door een gestolen paspoort gebeurde dit later dan gepland. Zijn aankomstoutfit ging vervolgens viraal: Brazilianen zien een link met een aantal bekende filmkarakters.

De outfit waar Memphis dinsdag in aankwam in Zeist, was op zijn minst opvallend te noemen. Met een specifieke bril, een lange zwarte jas en een draagkoffer kwam hij als een soort filmster bij zijn ploeggenoten van Oranje aan.

Dat is ook precies hoe vele mensen onder de foto's van Memphis reageren. Brazilianen zien veel gelijkenissen tussen de speler van Corinthians en beroemde filmkarakters en laten dat blijken onder een X-post van SCCP news.

Vele voetbalvolgers vergelijken Memphis met het karakter Blade uit de gelijknamige film uit 1998, die een vergelijkbare outfit droeg. Anderen zien in de topscorer van het Nederlands elftal Morpheus uit The Matrix.

Depay blijft toch een apart mannetje. Ik heb er wel plezier in eerlijk gezegd. Hij trekt zich geen ene r**t aan van wat mensen van hem denken en doet gewoon zijn eigen ding. Depay is voetballer, topscorer van het Nederlands Elftal en daarnaast "de showbink van de week". Ik vind het geweldig. Hij is echt uniek. Grappig dat mensen zich steeds ergeren aan zijn gedrag.

