AZ herstelt zich tegen Slovan Bratislava en pakt eerste punten in Europa

AZ heeft in eigen huis eindelijk weer een Europese overwinning geboekt. De ploeg van Maarten Martens won verdiend met 1-0 van Slovan Bratislava en pakte zo de eerste punten in de Conference League. De wedstrijd begon vanwege storm Benjamin ruim twee uur eerder dan aanvankelijk gepland.

In Alkmaar kwam AZ pas laat op gang, maar domineerde het wel het grootste deel van de eerste helft. De ploeg van Maarten Martens begon met veel balbezit, maar vond aanvankelijk geen gaatje in de Slowaakse defensie. Sadiq en Mijnans kregen grote kansen, terwijl Takac met enkele katachtige reddingen zijn ploeg op de been hield. Een VAR-storing zorgde halverwege zelfs voor verwarring toen de scheidsrechter voor niets naar de kant ging, maar toen het spel weer op gang kwam, drukte AZ door.

In de 44e minuut brak de ban eindelijk: na een lage voorzet van Kasius tikte Mijnans koelbloedig de 1-0 binnen. Kort voor rust had AZ via Sadiq en opnieuw Mijnans de score nog kunnen verdubbelen, maar de lat en keeper Takac stonden in de weg. In blessuretijd kreeg Mijnans zelfs een uitgelezen kans vanaf elf meter na hands van Kashia, maar de middenvelder miste de penalty. Zo ging AZ met slechts één doelpunt voorsprong de rust in, waar het er gezien het spelbeeld meer hadden mogen zijn.

Ook na rust bleef AZ de betere ploeg. Slovan loerde op de counter, maar kwam nauwelijks in het stuk voor. Martens bracht Parrott in voor Sadiq, en de spits had direct kunnen scoren: zijn kopbal uit een schitterende voorzet van Mijnans spatte uiteen op de paal. Even later probeerde Koopmeiners het van afstand, maar ook dat schot miste net het doel. De bezoekers beperkten zich tot verdedigen en hielden met kunst- en vliegwerk stand, terwijl AZ te slordig bleef in de afronding.

In de slotfase verloor Slovan alsnog het hoofd. Sandro Cruz gaf Wouter Goes een duw en een tik na een duel en kreeg rood. Daarmee was het laatste restje Slowaakse hoop verdwenen. AZ kwam de resterende minuten zonder problemen door en mocht eindelijk weer juichen in Europees verband. Na de zware 4-0 nederlaag bij AEK Larnaca van drie weken geleden is de 1-0 tegen Slovan een welkome opsteker voor de Alkmaarders.