Hugo Borst wil graag dat de spelregels rondom strafschoppen aangepast worden, zo stelt de schrijver in De Eretribune. Momenteel stellen spelers alles in zijn werk om een penalty te versieren, wat voor Borst aanvoelt als ‘misbruik’. In het geval van een ongelukkige handsbal of een ‘lullige’ overtreding, ziet hij liever een indirecte vrije trap of iets vergelijkbaars.

Borst ergert zich aan het feit dat spelers tegenwoordig heel nadrukkelijk op zoek zijn naar strafschoppen. “Ik heb zelf wel eens beijverd voor een strafcorner, zoals bij hockey, of de indirecte vrije trap”, stelt de columnist. “Heel vaak zie je van die situaties, ook met hands enzo…”

“Een strafschop wordt nu vaak versierd”, gaat Borst verder, die stelt dat dat ‘naar’ voelt. “Je voelt je toch misbruikt.” Volgens de tv-persoonlijkheid voelen scheidsrechters zich nu vaak gedwongen om penalty’s te geven, terwijl ze dat eigenlijk een te zware straf vinden voor het vergrijp. Borst vindt dat daar een oplossing voor moet komen.

“Laten we een soort tussenvorm creëren waarin je geen penalty krijgt, maar een mogelijkheid waaruit wel iets makkelijker gescoord kan worden”, stelt hij voor. Presentator Wouter Bouwman haalt aan dat de kans van slagen bij een penalty rond de tachtig procent ligt. Borst zou liever een middel zien waarbij dit rond de twintig procent ligt. “Het verhoudt zich niet tot het daadwerkelijke vergrijp. Een penalty is veel te veel luxe voor een lullige overtreding of handsballetjes. Dat moeten ze serieus onderzoeken.” Het voorstel van Borst kan op steun aan tafel rekenen, aangezien ook Kees Kwakman en Michiel Kramer hier wel wat in zien.