Live voetbal

Borst pleit voor alternatief voor strafschoppen: ‘Nu vaak versierd, je voelt je misbruikt’

Hugo Borst
Foto: © ESPN
0 reacties
Niels Hassfeld
26 oktober 2025, 06:25

Hugo Borst wil graag dat de spelregels rondom strafschoppen aangepast worden, zo stelt de schrijver in De Eretribune. Momenteel stellen spelers alles in zijn werk om een penalty te versieren, wat voor Borst aanvoelt als ‘misbruik’. In het geval van een ongelukkige handsbal of een ‘lullige’ overtreding, ziet hij liever een indirecte vrije trap of iets vergelijkbaars.

Borst ergert zich aan het feit dat spelers tegenwoordig heel nadrukkelijk op zoek zijn naar strafschoppen. “Ik heb zelf wel eens beijverd voor een strafcorner, zoals bij hockey, of de indirecte vrije trap”, stelt de columnist. “Heel vaak zie je van die situaties, ook met hands enzo…”

Artikel gaat verder onder video

“Een strafschop wordt nu vaak versierd”, gaat Borst verder, die stelt dat dat ‘naar’ voelt. “Je voelt je toch misbruikt.” Volgens de tv-persoonlijkheid voelen scheidsrechters zich nu vaak gedwongen om penalty’s te geven, terwijl ze dat eigenlijk een te zware straf vinden voor het vergrijp. Borst vindt dat daar een oplossing voor moet komen.

“Laten we een soort tussenvorm creëren waarin je geen penalty krijgt, maar een mogelijkheid waaruit wel iets makkelijker gescoord kan worden”, stelt hij voor. Presentator Wouter Bouwman haalt aan dat de kans van slagen bij een penalty rond de tachtig procent ligt. Borst zou liever een middel zien waarbij dit rond de twintig procent ligt. “Het verhoudt zich niet tot het daadwerkelijke vergrijp. Een penalty is veel te veel luxe voor een lullige overtreding of handsballetjes. Dat moeten ze serieus onderzoeken.” Het voorstel van Borst kan op steun aan tafel rekenen, aangezien ook Kees Kwakman en Michiel Kramer hier wel wat in zien.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mario Engels van Heracles

Mario Engels krijgt oliedomme tweede gele kaart na schwalbe

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Robin van Persie tijdens een persconferentie van Feyenoord

Topaffiche in De Kuip: Oud-voetballers Wouters en Scholten voorspellen spektakel tussen titanen

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Volendam - Heracles

Onrust voor aftrap: FC Volendam-fans rennen massaal naar Heracles-vak

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Groningen
10
2
18
5
Ajax
9
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel