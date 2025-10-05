Buijs en Fortuna komen met statement na incident met ballenjongen

Danny Buijs heeft de ballenjongen na Fortuna Sittard - FC Volendam (1-0) niet uit boosheid weggetrokken, zo maakt de club duidelijk in een statement. De trainer wilde de ballenjongen beschermen tegen bekers die uit het uitvak werden gegooid, maar deed dit op een agressief ogende manier.

Buijs was zaterdagavond het onderwerp van discussie. Bij de ereronde van Fortuna Sittard was te zien hoe de trainer een ballenjongen bij de kraag vatte en weghaalde bij het uitvak met de meegereisde FC Volendam-supporters. Het fragment werd gedeeld op het TikTok-account van NOS Sport en in de reacties toonden mensen zich woest op Buijs.

Zondagochtend voelde Fortuna Sittard zich genoodzaakt te reageren op de ophef. De Limburgers schrijven op X dat er na de zege op Volendam beelden rondgingen van Buijs die een ballenjongen aansprak en wegtrok. “Dit gebeurde niet uit boosheid of om hem deelname aan het feest met de spelers te ontnemen, maar juist om hem te beschermen tegen de bekers die vanaf het uitvak richting het speelveld werden gegooid”, zo legt de club de actie van de trainer uit.

“Tijdens de ereronde na de gewonnen wedstrijd zag ik meerdere drinkbekers richting het speelveld vliegen”, begint Buijs zijn uitleg. “Om de ballenjongens te beschermen, wilde ik ze zo snel mogelijk richting onze eigen supporters sturen om daar samen het feestje te vieren.” De trainer stelt dat hij de ballenjongens meerdere keren had gezegd weg te lopen bij het uitvak. “Uiteindelijk was de manier waarop ik dat deed niet goed. De intentie en context was echter heel anders dan werd getoond. Daar baal ik enorm van.” Buijs benadrukt de ballenjongens te waarderen. “We gaan in ieder geval binnenkort samen met deze jongens een pizza eten om dit ook uit te spreken”, besluit hij.

