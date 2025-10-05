Live voetbal 11

Jorrel Hato ligt onder vuur bij Chelsea-fans na bizarre actie

Jorrel Hato in het shirt van Chelsea
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 15:59

Jorrel Hato verdiende zaterdagavond zeer verdienstelijk in namens Chelsea in de clash tegen Liverpool (2-1), maar dat is niet het gevoel wat overheerst bij de supporters van Chelsea. Na afloop van de wedstrijd heeft Hato namelijk voor verbijstering gezorgd bij de fans van de The Blues.

Wat is er dan gebeurd? Na afloop van de sensationele overwinning van Chelsea in blessuretijd tegen Liverpool stormde Hato op zijn geblesseerde teamgenoot Cole Palmer af. De voormalig speler van Ajax sprong uit enthousiasme tegen Palmer op, maar dat zorgde voor een pijnkreet bij Palmer.

De Engels international greep naar zijn lies: de plek waar hij al weken last van heeft. Supporters van Chelsea zagen de beelden vervolgens op sociale media verschijnen en konden hun ogen niet geloven.

"Hato zorgt er straks voor dat Palmer er nóg een maand uitligt", schrijft een supporter van The Blues op X. Bekijk de beelden van het ongelukkige incident hieronder:

Lees ook:
Arne Slot van Liverpool

Geluk Slot lijkt op, Chelsea dompelt Liverpool in blessuretijd in rouw

Justin Kluivert en Antoine Semenyo vieren een goal bij Bournemouth-Fulham

Fantastische goal Justin Kluivert: Bournemouth stijgt naar tweede plaats achter Liverpool

Carragher en Engelse media spijkerhard voor Liverpool en Slot: 'Het is een zooitje'

Carragher en Engelse media spijkerhard voor Liverpool en Slot: 'Het is een zooitje'

Chelsea - Liverpool

Chelsea
2 - 1
Liverpool
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 19 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
4
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Bournemouth
7
3
14
5
Crystal Palace
6
5
12
6
Chelsea
7
4
11
7
Sunderland
7
1
11
8
Man City
6
8
10

