Jorrel Hato ligt onder vuur bij Chelsea-fans na bizarre actie

verdiende zaterdagavond zeer verdienstelijk in namens Chelsea in de clash tegen Liverpool (2-1), maar dat is niet het gevoel wat overheerst bij de supporters van Chelsea. Na afloop van de wedstrijd heeft Hato namelijk voor verbijstering gezorgd bij de fans van de The Blues.

Wat is er dan gebeurd? Na afloop van de sensationele overwinning van Chelsea in blessuretijd tegen Liverpool stormde Hato op zijn geblesseerde teamgenoot af. De voormalig speler van Ajax sprong uit enthousiasme tegen Palmer op, maar dat zorgde voor een pijnkreet bij Palmer.

De Engels international greep naar zijn lies: de plek waar hij al weken last van heeft. Supporters van Chelsea zagen de beelden vervolgens op sociale media verschijnen en konden hun ogen niet geloven.

"Hato zorgt er straks voor dat Palmer er nóg een maand uitligt", schrijft een supporter van The Blues op X. Bekijk de beelden van het ongelukkige incident hieronder: