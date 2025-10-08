Wijffels: 'Koeman ziet in Veerman niet een speler die er elke dag het uiterste uit haalt'

Ronald Koeman ziet in ‘niet een speler die er elke dag het uiterste uit gaat halen’, zo stelt journalist Maarten Wijffels. De middenvelder van PSV werd sinds het EK 2024 niet meer geselecteerd voor het Nederlands elftal. Koeman heeft laten blijken dat Veerman pas op de plaats moet maken.

In de AD Voetbalpodcast wordt het perspectief voor Veerman besproken. “Veerman was tegen PEC Zwolle en tegen Bayer Leverkusen – dat heb jij ook gezegd – de middenvelder die het niveau aantikte wat je verwacht”, zegt presentator Etienne Verhoef tegen Wijffels. “Het lijkt wel alsof hij dat stapje heeft gezet waar het steeds over gaat: bikkelen, op het juiste moment de sliding plaatsen, bal afpakken... Ik snap dat het PEC Zwolle was, om in de woorden van Ronald Koeman te blijven, maar hij liet dat tegen Leverkusen ook zien. Was het nou terecht dat Veerman zo hard werd aangepakt, of is hij nu gewoon in de goede vorm de laatste weken?”

Koeman liet op de persconferentie van maandag weten dat hij 'niet heeft nagedacht' over het selecteren van Veerman als vervanger van de geblesseerde Quinten Timber. “Je toetst spelers op het allerhoogste niveau. Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie. Joey moet het laten zien op het allerhoogste niveau. Joey kan geweldig voetballen, dat is de discussie niet. Maar kun je ook in de Champions League iets extra brengen? Dat is het met Joey”, legde Koeman uit.

Hierom wordt Veerman niet geselecteerd

Wijffels denkt te weten waarom Veerman niet wordt geselecteerd. “Koeman vraagt zich volgens mij heel simpel af: ik heb straks zes weken een toernooi, daar gaan we vanuit. En ja, zes weken Joey Veerman in je selectie die niet speelt, gaat die energie brengen, of gaat die ons energie kosten? Dat is niet specifiek op Veerman gericht, maar zo kijkt hij ook naar spelers die hij niet in eerste instantie selecteert.”

‘Vanuit Koeman geredeneerd’ snapt Wijffels het wel. “Die denkt: de nummer 16, 17 en 19 in de selectie moeten ook energie brengen als ze niet spelen. Hij zal Veerman afzetten tegen Frenkie de Jong en Gravenberch. Dan is het niet zo gek dat hij ontbreekt. Jerdy Schouten zit er wel bij, Veerman niet. Daar kan je vanuit voetbaloogpunt best een discussie over hebben. Maar dan gaat het ook om het hele pakket. Koeman is er duidelijk over: hij ziet in Veerman niet een speler die er elke dag het uiterste uit gaat halen.”