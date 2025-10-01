PSV-fans krijgen grote domper vóór Bayer Leverkusen - PSV

Een groep van ongeveer veertig tot vijftig PSV-supporters is woensdagmiddag teruggestuurd door de Duitse politie. De fanatieke fans waren onderweg naar het Champions League-duel van de Eindhovenaren tegen Bayer Leverkusen, maar mogen wegens een ‘klein incident’ hun reis niet voortzetten.

Volg alle verrichtingen rondom Bayer Leverkusen - PSV in ons liveblog!

Op beelden van VoetbalUltras, een bekend X-account voor supporters, is te zien hoe de Duitse politie een groep PSV-fans tegenhoudt. Volgens het medium zijn de fans teruggestuurd wegens een ‘klein incident’. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk.

De supporters waren (vermoedelijk) op weg naar de BayArena in Leverkusen, waar PSV om 21.00 uur voor de tweede keer in actie komt voor de competitiefase van de Champions League. Leverkusen is zo’n anderhalf uur rijden vanaf Eindhoven, dus er zijn diverse Nederlandse fans te vinden in de Duitse stad.