Bayer Leverkusen - PSV op tv: zo kijk je gratis naar het Champions League-duel

PSV gaat in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Bayer Leverkusen. Tegen de vroegere werkgever van PSV-trainer Peter Bosz zullen de Eindhovenaren zich willen revancheren voor de valse start in het miljardenbal. Ziggo Sport zendt Bayer Leverkusen - PSV op woensdag 1 oktober live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Bayer Leverkusen - PSV?

De wedstrijd in de BayArena begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg aangesteld om het duel tussen Bayer Leverkusen en PSV in goede banen te leiden.

Hoe staat Leverkusen ervoor in de Champions League?

Met de Nederlandse keeper Mark Flekken en voormalig PSV'er Malik Tillman in de basis en oud-AZ-speler Ernest Poku als invaller begon Bayer Leverkusen twee weken geleden met een 2-2 gelijkspel bij FC Kopenhagen aan het Champions League-avontuur. Tot twee keer toe namen de Denen een voorsprong, maar door een eigen doelpunt in blessuretijd van een andere oud-speler van AZ, Pantelis Hatzidiakos, eindigde het duel in een remise.

Door het gelijkspel staat Bayer Leverkusen met één punt op de zeventiende plaats op de ranglijst. Dat is twaalf plaatsen hoger dan PSV, dat het miljardenbal begon met een pijnlijke 1-3 nederlaag tegen de kampioen van België, Union Sint-Gillis.

Op welke zender wordt Bayer Leverkusen - PSV uitgezonden?

Het duel tussen Bayer Leverkusen en PSV is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de zender te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Bayer Leverkusen - PSV als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.