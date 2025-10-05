Duivenvoorden heeft duidelijke boodschap voor Ajax

Thomas Duivenvoorden blijft bij De Graafschap. De assistent-trainer van de Doetinchemmers had de mogelijkheid de stap naar Ajax te maken, maar volgens De Gelderlander heeft hij de Amsterdammers afgezegd.

Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Ajax de pijlen had gericht op Duivenvoorden. De Amsterdammers wilden graag iemand toevoegen aan de technische staf van John Heitinga en kwamen daarvoor opnieuw uit bij Duivenvoorden. Eerder deed Ajax ook al een poging voor het trainerstalent.

Artikel gaat verder onder video

Duivenvoorden voelde zich vereerd door de interesse van Ajax, maar De Graafschap was niet van plan mee te werken aan zijn vertrek. “Een vertrek van Thomas is geen optie”, liet technisch manager Berry Powel weten. “Hij is van grote waarde voor De Graafschap. We zijn met hem een project gestart en willen dat afmaken. De waarde van Thomas is niet in geld uit te drukken.” Zodra Duivenvoorden het hoogste trainersdiploma heeft, zal hij hoofdtrainer worden van De Graafschap.

Ajax besloot het er niet bij te laten zitten na de afwijzing van De Graafschap en belde meerdere keren met Duivenvoorden om hem te overtuigen. Inmiddels heeft de assistent alle twijfels de wereld uit geholpen. Volgens De Gelderlander blijft hij aan als assistent van Marinus Dijkhuizen en heeft hij dit ook aan Ajax laten weten.