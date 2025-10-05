Live voetbal

Duivenvoorden heeft duidelijke boodschap voor Ajax

Thomas Duivenvoorden met Ajax-logo
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Niels Hassfeld
5 oktober 2025, 11:09

Thomas Duivenvoorden blijft bij De Graafschap. De assistent-trainer van de Doetinchemmers had de mogelijkheid de stap naar Ajax te maken, maar volgens De Gelderlander heeft hij de Amsterdammers afgezegd.

Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Ajax de pijlen had gericht op Duivenvoorden. De Amsterdammers wilden graag iemand toevoegen aan de technische staf van John Heitinga en kwamen daarvoor opnieuw uit bij Duivenvoorden. Eerder deed Ajax ook al een poging voor het trainerstalent.

Artikel gaat verder onder video

Duivenvoorden voelde zich vereerd door de interesse van Ajax, maar De Graafschap was niet van plan mee te werken aan zijn vertrek. “Een vertrek van Thomas is geen optie”, liet technisch manager Berry Powel weten. “Hij is van grote waarde voor De Graafschap. We zijn met hem een project gestart en willen dat afmaken. De waarde van Thomas is niet in geld uit te drukken.” Zodra Duivenvoorden het hoogste trainersdiploma heeft, zal hij hoofdtrainer worden van De Graafschap.

Ajax besloot het er niet bij te laten zitten na de afwijzing van De Graafschap en belde meerdere keren met Duivenvoorden om hem te overtuigen. Inmiddels heeft de assistent alle twijfels de wereld uit geholpen. Volgens De Gelderlander blijft hij aan als assistent van Marinus Dijkhuizen en heeft hij dit ook aan Ajax laten weten.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV

Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Wout Weghorst Sparta Ajax

Weghorst spreekt vol walging: ‘De Nederlandse cultuur, ik vind het helemaal ruk’

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
dilima1966
2.652 Reacties
846 Dagen lid
15.550 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed zo Duivenvoorden heitinga keizer wordt niets ook niet met Duivenvoorden er bij is ook niet de verlosser voor ajax zo als het nu is blijft het kwakkelen bij ajax als er geen veranderd in komt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.469 Reacties
1.104 Dagen lid
18.773 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Artikelen maken over berichten van 4 weken geleden😅

Vriendje Stokvis
1.377 Reacties
380 Dagen lid
7.987 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slim van hem om niet op zinkend schip te stappen. Niet goed voor je carrierre.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.652 Reacties
846 Dagen lid
15.550 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed zo Duivenvoorden heitinga keizer wordt niets ook niet met Duivenvoorden er bij is ook niet de verlosser voor ajax zo als het nu is blijft het kwakkelen bij ajax als er geen veranderd in komt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.469 Reacties
1.104 Dagen lid
18.773 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Artikelen maken over berichten van 4 weken geleden😅

Vriendje Stokvis
1.377 Reacties
380 Dagen lid
7.987 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slim van hem om niet op zinkend schip te stappen. Niet goed voor je carrierre.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Thomas Duivenvoorden

Thomas Duivenvoorden
De Graafschap
Team: De Graafschap
Functie: Assistent coach

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
Groningen
8
3
15
5
Fortuna
8
1
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel