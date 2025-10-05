Kraay ziet gemiste kans voor Ajax: ‘Hij speelde in je achtertuin!’

Hans Kraay junior denkt dat Ajax een enorme misser heeft begaan door niet op te pikken toen hij nog bij Almere City speelde, zo stelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. De analist geeft toe dat het een ander type is dan Jordan Henderson was, maar denkt dat Resink wel de missende schakel op het middenveld van Ajax is.

Na het transfervrije vertrek van Henderson naar Brentford is Ajax de hele zomer op zoek geweest naar een ervaren controlerende middenvelder. Die werd niet gevonden, waarna uiteindelijk de jonge James McConnell werd gehuurd van Liverpool. Volgens Kraay heeft Ajax een jaar eerder echter nagelaten de ideale ‘zes’ op te pikken.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben Feyenoord verweten, ik voorop, dat ze Jerdy Schouten in hun achtertuin bij Excelsior niet hebben opgepikt. We hebben Feyenoord verweten dat ze Denzel Dumfries in de achtertuin bij Sparta niet hebben opgepikt”, luidt Kraay het onderwerp in. “Je mag ook Ajax verwijten dat in de achtertuin, bij Almere, een potentiële topcontroleur speelde: Stije Resink. Die had je zo kunnen halen en dan had je niet zeventien anderen hoeven proberen op ‘zes’.” Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar FC Groningen, dat een bedrag van 700.000 euro betaalde.

Sjoerd Mossou voegt eraan toe dat Ajax ook deze zomer heeft zitten slapen en Resink bij Groningen had kunnen oppikken. “Je had hem kunnen halen in plaats van aanvallende spelers als Gloukh en Moro. Je moet eerst kijken hoe je het fundament van het elftal neerzet”, aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. Kraay voegt eraan toe: “Je hebt vijf potentiële buitenspelers en nul controleurs. Wat haal je dan? Nog een paar buitenspelers.”