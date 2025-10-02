Oud-ploeggenoot hekelt Van Persie: 'Minachting van je supporters'

Ron Vlaar toont zich behoorlijk kritisch op Feyenoord-trainer Robin van Persie. De coach besloot vorige week een aantal sterkhouders buiten zijn elftal te laten voor het uitduel bij Sporting Braga in de Europa League, dat door de Rotterdammers met 1-0 verloren werd. "Minachting van je supporters", zegt Vlaar in gesprek met Rijnmond.

Van Persie besloot zijn topscorer Ayase Ueda, maar ook Leo Sauer en Givairo Read vorige week helemaal niet mee te nemen naar Portugal. Het trio kreeg rust. Basiskrachten als Anis Hadj Moussa, Tsuyoshi Watanabe en Luciano Valente kwamen slechts als invaller binnen de lijnen in het Europa League-duel. Daarentegen stonden miljoenenaankopen Gonçalo Borges, Gaoussou Diarra en Casper Tengstedt wél aan de aftrap, maar zij wisten nauwelijks te imponeren.

Artikel gaat verder onder video

"Daar heb ik wel moeite mee, want het is minachting van je supporters", stelt Vlaar, die jarenlang met Van Persie samenspeelde in het Nederlands elftal, onomwonden. "Zij willen het sterkste team zien. En zij willen winnen, al wil Van Persie dat ook natuurlijk", aldus de oud-verdediger. "Al is er verder in de competitie ook weinig reden tot klagen als je 19 punten uit 7 wedstrijden hebt", beseft Vlaar. "Aan het eind van de competitiefase van de Europa League zullen we zien of hij gelijk heeft gekregen. Want het gaat er natuurlijk om dat je door gaat."

'Er liggen zeker mogelijkheden voor Feyenoord tegen Aston Villa'

Feyenoord vervolgt het Europa League-avontuur vanavond (donderdag) met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Vlaar stond in het verleden bij beide clubs onder contract en acht het elftal van Van Persie zeker niet kansloos: "Feyenoord moet vooral hun eigen spel spelen. Ik heb ze van dichtbij gezien in Alkmaar. Ik vind ze fysiek sterk. Het geheel zit goed in elkaar." Bovendien verkeert de tegenstander nog niet in bloedvorm, zo ziet Vlaar. "Villa is nog niet heel geweldig bezig. Dit weekend hebben ze wel voor het eerst gewonnen in de competitie (3-1 tegen Fulham, red.) en vorige week ook tegen Bologna. Maar zo overtuigend als de afgelopen twee jaar is het allerminst. Daarom liggen er zeker mogelijkheden voor Feyenoord", aldus Vlaar.