Fraai gebaar UEFA richting Eagles-supporters in kletsnat Athene

De fans van Go Ahead Eagles die zijn meegereisd naar het uitduel bij Panathinaikos in de Europa League, krijgen in de Griekse hoofdstad Athene te maken met hevige regenval. De UEFA komt daarom met een fraai gebaar richting de supporters van de bekerwinnaar.

In Athene valt donderdag naar verwachting tussen de 30 en 50 milimeter regen en is sprake van code oranje. In de avond wordt dat zelfs code geel en rood verwacht, zo meldt verslaggever Tijmen van Wissing (RTV Oost) op X. De 1200 meegereisde Eagles-supporters zitten in het Olympisch Stadion, waar hun club om 18.45 uur aantreedt tegen Panathinaikos, niet (gheel) overdekt en kunnen dus een flinke plens in de nek verwachten.

De UEFA komt echter met een sympathiek gebaar richting de fans van Kowet. De Europese voetbalbond deelt namelijk duizend poncho's uit bij het uitvak, aldus van Wissing. Ondertussen vermaken de fans, afgaande op de beelden (zie hieronder), zich prima in de Griekse hoofdstad.

'Veld ligt er prima bij, afwatering goed geregeld'

Ondanks de forse regenval staat het doorgaan van het duel tussen Panathinaikos en Go Ahead vooralsnog niet op de tocht, zo verzekert algemeen directeur Jan Willem van Dop: "Het veld ligt er prima bij. De afwatering is goed geregeld. Wij hebben er nog niets over gehoord. Het is wel zo dat het vanavond natuurlijk ook flink blijft regenen. Als er wel een streep doorgaat is de regel dat de wedstrijd zo snel als mogelijk ingehaald moet worden", aldus de directeur van Go Ahead.

De regen blijft hier door Athene stromen. Toch heeft #gae nog niets vernomen over een eventuele afgelasting. Van Dop: "Het veld ligt er prima bij. De afwatering is goed geregeld. Wij hebben er nog niets over gehoord. Het is wel zo dat het vanavond natuurlijk ook flink blijft… pic.twitter.com/aaCbp9xHuZ — Tijmen van Wissing (@vanwissing) October 2, 2025 De UEFA gaat 1000 poncho's uitdelen aan de fans van #gae bij het uitvak. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) October 2, 2025 Het is momenteel erg regenachtig in Athene. Toch vermaken de ruim 1200 Go Ahead Eagles-supporters zich meer dan prima in het centrum van de Griekse hoofdstad. Of er vanavond gevoetbald gaat worden is nog maar de vraag. pic.twitter.com/Rc9FUixW3O — Awaydays NL (@AwaydaysNL) October 2, 2025