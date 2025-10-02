Live voetbal 18

Fraai gebaar UEFA richting Eagles-supporters in kletsnat Athene

Eagles-supporters in Athene voorafgaand aan Panathinaikos-uit
Foto: © @Awaydaysnl - X
1 reactie
Frank Hoekman
2 oktober 2025, 17:02

De fans van Go Ahead Eagles die zijn meegereisd naar het uitduel bij Panathinaikos in de Europa League, krijgen in de Griekse hoofdstad Athene te maken met hevige regenval. De UEFA komt daarom met een fraai gebaar richting de supporters van de bekerwinnaar.

In Athene valt donderdag naar verwachting tussen de 30 en 50 milimeter regen en is sprake van code oranje. In de avond wordt dat zelfs code geel en rood verwacht, zo meldt verslaggever Tijmen van Wissing (RTV Oost) op X. De 1200 meegereisde Eagles-supporters zitten in het Olympisch Stadion, waar hun club om 18.45 uur aantreedt tegen Panathinaikos, niet (gheel) overdekt en kunnen dus een flinke plens in de nek verwachten.

Artikel gaat verder onder video

De UEFA komt echter met een sympathiek gebaar richting de fans van Kowet. De Europese voetbalbond deelt namelijk duizend poncho's uit bij het uitvak, aldus van Wissing. Ondertussen vermaken de fans, afgaande op de beelden (zie hieronder), zich prima in de Griekse hoofdstad.

'Veld ligt er prima bij, afwatering goed geregeld'

Ondanks de forse regenval staat het doorgaan van het duel tussen Panathinaikos en Go Ahead vooralsnog niet op de tocht, zo verzekert algemeen directeur Jan Willem van Dop: "Het veld ligt er prima bij. De afwatering is goed geregeld. Wij hebben er nog niets over gehoord. Het is wel zo dat het vanavond natuurlijk ook flink blijft regenen. Als er wel een streep doorgaat is de regel dat de wedstrijd zo snel als mogelijk ingehaald moet worden", aldus de directeur van Go Ahead.

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Go Ahead Eagles nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Melvin Boel

Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa

Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa

  • Gisteren, 12:03
  • Gisteren, 12:03
Ajax bij Olympique Marseille

Ajax-fans maken Marseille volkomen belachelijk om sfeeractie: ‘Beetje zielig dit’

  • di 30 september, 21:22
  • 30 sep. 21:22
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Geus
165 Reacties
914 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als de hemelpoorten vanavond opengaan, daar kan geen afwatering tegenop…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Geus
165 Reacties
914 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als de hemelpoorten vanavond opengaan, daar kan geen afwatering tegenop…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Panathinaikos - Go Ahead

Panathinaikos
18:45
Go Ahead Eagles
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel