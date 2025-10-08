Gerrard hekelt 'gouden generatie' van Engeland: 'We waren egoïstische losers'

Steven Gerrard heeft weinig plezier beleefd aan zijn interlandcarrière bij Engeland. Dat onthult het clubicoon van Liverpool in gesprek met zijn Rio Ferdinand. Volgens de oud-middenvelder heeft clubrivaliteit ervoor gezorgd dat The Three Lions niet succesvol waren.

Gerrard speelde in de periode 2000 tot 2014 liefst 114 interlands voor Engeland en was daarin 21 keer trefzeker. Samen met jongens als Ferdinand, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney en John Terry maakte de voormalig Liverpool-middenvelder deel uit van een gouden generatie Engelse topspelers. Het leverde echter geen successen op voor het Engelse nationale team.

Artikel gaat verder onder video

Op een WK of EK vonden The Three Lions vaak hun Waterloo in de kwartfinales en meestal ook na een penaltyserie. Daar was volgens Gerrard een goede reden voor. De voormalig rechtspoot verveelde zich altijd op zijn hotelkamer tijdens de interlandperiode en had daarnaast geen connectie met zijn ploeggenoten. "Ik werd altijd down, ik haatte het. Ik hield van het spelen voor Engeland, het maakte me enorm trots. En van de trainingen genoot ik ook, maar dat was maar negentig minuten", vertelt hij in de podcast Rio Ferdinand Presents.

"Ik denk dat we allemaal egoïstische losers waren", gaat hij verder tegenover Ferdinand. "Als ik Carragher nu naast Paul Scholes of Gary Neville op tv zie, lijken ze al twintig jaar de beste vrienden. Waarom hadden we die klik toen niet? Ik denk dat het door de cultuur kwam. We zaten te veel in onze kamer, we waren nooit echt een team."

Southgate verdient meer credits

Als het aan Gerrard ligt krijgt Gareth Southgate, die veel kritiek ten deel viel vanwege het saaie spel met Engeland, wat meer credits. Onder leiding van Southgate werd namelijk tweemaal de finale van het EK gehaald, wat de zogenaamde 'gouden generatie' niet voor elkaar kreeg. "Als je er nu op terugkijkt, is het best onvolwassen. En nu ik zelf een beetje ervaring heb als trainer, had er vanuit de staf ook meer de nadruk op moeten liggen: luister, je moet dat nu even naast je neerleggen", besluit Gerrard.