Hans Kraay jr.: 'Bosz en Van Persie laten romantiek thuis en Heitinga is geen Ti-Ta-Tovenaar'

Hans Kraay jr. ziet een grote omslag bij de trainers Robin van Persie en Peter Bosz. Beide coaches lijken het resultaat heilig hebben verklaard, wat eerder in hun carrière niet zo was. Verder zijn de verwachtingen rond John Heitinga volgens de journalist te hoog.

Feyenoord is de trotse koploper van de Eredivisie, met veruit de minste tegengoals van de competitie. De nummers twee op die lijst, Ajax en FC Utrecht hebben al vier doelpunten meer moeten incasseren (10 om 6). Kraay junior stelt in zijn column in Voetbal International ook dat er een omslag te zien valt bij de trainer van Feyenoord: het resultaat is heilig.

Artikel gaat verder onder video

"De superromantische Robin van Persie van SC Heerenveen, die leeft nog, maar alleen thuis bij het ontbijt en avondeten. In Friesland liet hij de centrale verdedigers Bochniewicz en Kersten opbouwen als het centrum van Barcelona. En als dat een keer gepaard ging met een 9-1 nederlaag bij AZ, zei Robin: 'Jammer dan, volgende week beter'. Die Van Persie bestaat niet meer." Volgens de journalist van ESPN wordt Van Persie nu ook opgewonden van 1-0 overwinningen. "Uit bij Groningen (0-1) tellen bijvoorbeeld alleen de punten, en dat is prima hoor."

Bosz doet Van Persie na

Peter Bosz lijkt sinds de uitglijder tegen Union Sint-Gillis ook vooral te focussen op het resultaat. "Daarvan ben ik best een beetje in de war! Peter Bosz, als trainer van Heracles, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon: volle bak op de aanval tegen wie dan ook. Zo ging hij bij PSV keurig verder. Maar na Union-thuis dacht Peter: Wat Robin van Persie kan, kan ik ook."

Heitinga is geen Ti-Ta-Tovenaar

Bij Ajax is het devies dit seizoen juist omgekeerd: aanvallend voetbal moet centraal staan. Dat staat dan weer haaks op de opvatting van Francesco Farioli van vorig seizoen. "We hebben met z’n allen Farioli wel achterna gezeten, hè. Hij creëerde met zijn voorzichtige tactiek eindelijk weer een winnend Ajax en de geduldige supporters maakte het niets uit." Dat is nu wel anders. Er is volop kritiek op John Heitinga, die met het veldspel van Ajax nog niet overtuigt. "Heitinga is geen Ti-Ta-Tovenaar en dat wordt wel van hem verwacht, zónder een opvolger voor de hele belangrijke Jordan Henderson en met zeven buitenspelers die, los van Mika Godts, best veel op elkaar lijken."