Opmerkelijke voorwaarde: 'PSV bij Eredivisie-handhaving langer door met doelman Kovár'

Matej Kovar, de Tsjechische keeper van PSV
Foto: © Imago
Frank Hoekman
8 oktober 2025, 11:42

Rik Elfrink onthult op basis van berichtgeving van BILD een bijzondere voorwaarde in het huurcontract met optie tot koop dat PSV en Bayer Leverkusen afgelopen zomer sloten over doelman Matej Kovár. De 25-jarige Tsjech kan permanent de overstap naar Eindhoven maken mits PSV zich dit seizoen handhaaft in de Eredivisie, zo schrijft Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

PSV ging na het vertrek van Walter Benítez, de laatste jaren eerste keus onder de lat, op zoek naar een nieuwe sluitpost. Uiteindelijk kwamen er twee keepers naar Eindhoven: Nick Olij werd gekocht van Sparta Rotterdam en Kovár juist gehuurd, van Leverkusen. Door de komst van het duo verkaste Joël Drommel bovendien op huurbasis naar Olij's vorige club, Sparta. In de voorbereiding won Kovár de concurrentiestrijd met Olij; inmiddels staat de Tsjech op elf officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij zestien tegendoelpunten incasseerde en tweemaal met een clean sheet van het veld stapte.

Elfrink schrijft in zijn artikel dat PSV Kovár eigenlijk óók direct had willen kopen, maar dat Leverkusen juist op een huurconstructie aanstuurde: "Bayer had afgelopen zomer al voor een recordbedrag van meer dan honderd miljoen euro aan spelers verkocht en wilde graag een andere constructie, zodat de verkoop van Kovar in het financiële boekjaar van het seizoen 2026-2027 zou terechtkomen", aldus de PSV-watcher. De overeengekomen transfersom zou vijf miljoen euro bedragen, door bonussen zou dat bedrag nog tot zeven miljoen euro kunnen oplopen.

'Bronnen dicht bij de situatie' laten Elfrink weten dat een optie tot koop met een wel heel makkelijk te behalen voorwaarde in het contract van Kovár is opgenomen. Op basis van informatie van BILD schrijft de journalist dat handhaving in de Eredivisie voldoende is voor PSV om daaraan te voldoen. De Eindhovense club wil tegenover Elfrink niet bevestigen of dit 'wonderlijke verhaal' klopt. Andere 'betrouwbare bronnen in de voetbalwereld' laten de journalist weten dat er 'iets meer moet gebeuren' voordat de koop definitief zal worden, 'maar dat de optie normaal gesproken wel snel in vervulling zal gaan'. Kovár zelf zou ook graag enkele jaren bij de regerend landskampioen blijven, tenzij een 'moeilijk te weigeren optie' zich komende zomer aandient.

Dit wordt ook de sjakie swart 'ik hoop dat ze degraderen' clausule genoemd.

Matej Kovár

Matej Kovár
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (17 mei 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
0
2024/2025
Leverkusen
5
0
2023/2024
Leverkusen
1
0
2023/2024
Man Utd
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

