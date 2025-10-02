Jack van Gelder zegt Oranjezondag wéér af en komt direct met uitleg

Jack van Gelder zal komend weekend weer niet aan tafel zitten bij De Oranjezondag, zo laat hij weten aan Mediacourant. De sidekick van Hélène Hendriks moest zich van zijn huisarts laten testen op een variant van corona en die test bleek positief.

Van Gelder is normaal gesproken een vast gezicht bij De Oranjezondag, maar heeft in de afgelopen weken al meermaals verstek moeten laten gaan. Bijna drie weken geleden zat hij niet aan tafel in de uitzending, waarna men volop begon te speculeren over zijn toekomst. Bij Vandaag Inside ontkrachtte Hendriks de geruchten, maar gaf ze niet aan wat er aan de hand was. Een week later was Van Gelder er wel weer bij en lichtte hij toe dat hij ernstige hoofdpijn had en op het laatste moment moest afzeggen. Afgelopen weekend ontbrak de voormalig verslaggever weer en liet hij achteraf weten ziek te zijn.

Komend weekend zal Van Gelder voor de derde keer in vier weken tijd absent zijn bij De Oranjezondag, zo laat hij donderdag alvast weten aan Mediacourant. Op die manier wil de opiniemaker de geruchten voor zijn. “Shit. Ik heb mij van de huisarts moeten laten testen op een corona-variant. Positief. Dus weer geen Oranjezondag voor mij aanstaande zondag”, zo klinkt de uitleg.

Of Van Gelder de week erna wel weer terugkeert in de talkshow, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe Hendriks de afwezigheid van haar vaste gast gaat opvangen. De afgelopen keren zat Raymond Mens op zijn plek, maar Mediacourant noemt ook Victor Vlam als optie. Wie in ieder geval niet zal aanschuiven, is Thomas van Groningen. De presentator is op dit moment op vakantie.