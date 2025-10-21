Lorenzo Lucca krijgt bizarre rode kaart bij PSV - Napoli na gebaar richting Siebert

Een bizarre rode kaart voor in de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli. De spits van Napoli maakte een gebaar richting scheidsrechter Daniel Sibert, die daar niet van gediend was.

Lucca was in het zestienmetergebied verwikkeld in een duel om de bal met Armando Obispo. De voormalig spits van Ajax ging naar de grond en wees herhaaldelijk naar zijn eigen hoofd. Siebert leek dat gebaar te interpreteren als een belediging.

Artikel gaat verder onder video

“In sommige landen is aan de zijkant naar je hoofd wijzen iets anders dan op je voorhoofd wijzen”, zei commentator Albert Mantingh van Ziggo Sport. “Lucca krijgt direct rood van de Duitse arbiter, omdat die denkt dat Lucca aangeeft dat hij niet helemaal spoort. ‘Nadenken’ of iemand voor gek verklaren. Dit is wel een heel bijzondere situatie.”

Lucca kreeg zijn rode kaart in de 76ste minuut, bij een 3-1 voorsprong voor PSV. Supporters van de thuisploeg zwaaiden hem uit en zongen: "Houdoe en bedankt, olé olé." Niet veel later maakte Dennis Man er 4-1 van, maar Scott McTominay maakte nog de 4-2. Ricardo Pepi verzorgde vervolgens de 5-2. Couhaib Driouech maakte er zelfs nog 6-2 van.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

𝐔𝐡𝐡... 😳

Lorenzo Lucca krijgt een overtreding tegen, wijst naar het hoofd en moet met rood vertrekken! 🚫#ZiggoSport #UCL #PSVNAP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2025

