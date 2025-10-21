Live voetbal

Lorenzo Lucca krijgt bizarre rode kaart bij PSV - Napoli na gebaar richting Siebert

Screenshot van Lorenzo Lucca
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Dominic Mostert
21 oktober 2025, 22:40   Bijgewerkt: 22:48

Een bizarre rode kaart voor Lorenzo Lucca in de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli. De spits van Napoli maakte een gebaar richting scheidsrechter Daniel Sibert, die daar niet van gediend was.

Lucca was in het zestienmetergebied verwikkeld in een duel om de bal met Armando Obispo. De voormalig spits van Ajax ging naar de grond en wees herhaaldelijk naar zijn eigen hoofd. Siebert leek dat gebaar te interpreteren als een belediging.

Artikel gaat verder onder video

“In sommige landen is aan de zijkant naar je hoofd wijzen iets anders dan op je voorhoofd wijzen”, zei commentator Albert Mantingh van Ziggo Sport. “Lucca krijgt direct rood van de Duitse arbiter, omdat die denkt dat Lucca aangeeft dat hij niet helemaal spoort. ‘Nadenken’ of iemand voor gek verklaren. Dit is wel een heel bijzondere situatie.”

Lucca kreeg zijn rode kaart in de 76ste minuut, bij een 3-1 voorsprong voor PSV. Supporters van de thuisploeg zwaaiden hem uit en zongen: "Houdoe en bedankt, olé olé." Niet veel later maakte Dennis Man er 4-1 van, maar Scott McTominay maakte nog de 4-2. Ricardo Pepi verzorgde vervolgens de 5-2. Couhaib Driouech maakte er zelfs nog 6-2 van.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Lang

Noa Lang geeft 'oliedom' interview na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
PSV-spelers Armando Obispo en Ricardo Pepi

Italiaanse kranten zijn vernietigend na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:20
  • Gisteren, 23:20
PSV juicht tegen Napoli

PSV geeft galavoorstelling in Champions League en speelt Napoli compleet zoek

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Hahahahahaha en jullie dan
1.170 Reacties
843 Dagen lid
7.166 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dest kwam er pas in toen lucca er al uit was fcupdate

Dominic Mostert
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
991 Dagen lid
187 Likes
Dominic Mostert
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dankjewel, is hersteld!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hahahahahaha en jullie dan
1.170 Reacties
843 Dagen lid
7.166 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dest kwam er pas in toen lucca er al uit was fcupdate

Dominic Mostert
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
991 Dagen lid
187 Likes
Dominic Mostert
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dankjewel, is hersteld!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Napoli

PSV
6 - 2
Napoli
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 25 jaar (10 sep. 2000)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
7
1
2024/2025
Udinese
33
12
2023/2024
Udinese
37
8
2022/2023
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Barcelona
3
5
6
4
Paris SG
2
5
6
5
Inter
2
5
6
6
Arsenal
2
4
6
7
Qarabağ
2
3
6
8
Dortmund
2
3
4
9
Man City
2
2
4
10
Spurs
2
1
4
11
Atlético
2
3
3
12
Newcastle
2
3
3
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Villarreal
2
-1
1
28
PSV
2
-2
1
29
København
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
2
-2
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel