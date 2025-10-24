Live voetbal

Mexx Meerdink even in zak en as na blessure bij Oranje: 'Alles gegeten wat niet mag'

Vahle en Meerdink
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
24 oktober 2025, 06:55

Mexx Meerdink had begin oktober mogelijk zijn debuut in Oranje kunnen maken, maar tijdens een training met het Nederlands elftal raakte de spits van AZ geblesseerd. Nu doet hij een opvallende openbaring.

Meerdink begon het seizoen als tweede spits in Alkmaar, maar mocht na een blessure van concurrent Troy Parrott toch een aantal wedstrijden in de basis starten. Dit deed hij op verdienstelijke wijze, want hij werd opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Meerdink droomde al van zijn debuut, maar dat kwam er niet van. Hij raakte geblesseerd.

Noa Vahle vraagt de spits donderdagavond naar die 'ongelooflijk pijnlijke week'. "Het was een zuur moment", reageert Meerdink, die vervolgens uitlegt wat er precies gebeurde. "De training was klaar en we gingen een paar ballen schieten. Bij de derde bal hoorde ik iets verkeerds in mijn lies. Het was al heel snel dat ik dacht: dit is niet goed." Meerdink denkt niet dat het iets te maken had met de spanning die er rond zo'n eerste Oranje-week hangt.

Zat de spits vervolgens in zak en as? "Ja, ik heb één dag echt gebaald. Toen heb ik alles gegeten wat niet goed voor je is", onthult Meerdink. "Snoep bijvoorbeeld, en dat mag eigenlijk niet. Ik had mijn vriendin gelijk gebeld: 'Haal alles wat niet goed voor me is'" En zo geschiedde.

Terugkeer

Meerdink werkt momenteel hard aan zijn herstel. "Ik wil zo goed en zo snel mogelijk terugkomen. Er staan eigenlijk enkele maanden voor, maar ik ga proberen sneller terug te zijn", aldus de vastberaden Nederlander.

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13
2023/2024
AZ
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

