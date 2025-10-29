De Ierse bookmaker Paddy Power heeft spijt van de overhaaste beslissing om weddenschappen voor een kampioenschap van Celtic uit te betalen. Op sociale media haalt Paddy Power zelfs een beroemde quote van Geert Wilders aan.

Al na twee wedstrijden in augustus betaalde het gokbedrijf voortijdig alle weddenschappen uit op een kampioenschap van Celtic, maar ruim twee maanden later lijkt die keuze pijnlijk verkeerd te zijn uitgepakt. De topclub staat inmiddels tweede in de Schotse Premiership, met acht punten achterstand op koploper Hearts. Na de 3-1 nederlaag bij Hearts van zondag werd hoofdtrainer Brendan Rodgers ontslagen.

Paddy Power kondigde na twee duels op X met veel bravoure aan dat ze het wel gezien hadden. “Vroege uitbetaling! Goed, we hebben genoeg gezien. We keren nu alvast uit op Celtic als kampioen van de Schotse Premiership 2025/26!” klonk het in augustus, kort nadat Celtic met 2-0 had gewonnen van Aberdeen en ook St. Mirren had verslagen. Omdat concurrent Rangers toen stroef startte met gelijke spelen tegen Motherwell en Dundee, verklaarde de bookmaker de titelstrijd feitelijk al beslist.

Celtic-fans grapten over landstitel

Het bericht ging destijds viral en werd door Celtic-fans met humor onthaald. “Een beetje later dan verwacht, maar gefeliciteerd met de uitbetaling, jongens”, reageerde een fan. Een ander schreef: “Dat duurde een week langer dan verwacht”, terwijl een derde toevoegde: “Paddy Power weet hoe het werkt.” Een vierde grapte zelfs: “De makkelijkste weddenschap die je elk jaar doet. Geld terug voordat de kinderen weer naar school gaan.”

Inmiddels liggen de verhoudingen echter anders: Celtic verspeelde meerdere keren punten, terwijl Hearts verrassend bovenaan staat. Op X deelde Paddy Power dinsdag een screenshot van een tweet van Geert Wilders, waarin staat: “We hebben een serieus probleem.” In werkelijkheid was de tweet langer, maar het zinsdeel ‘we hebben een serieus probleem’ werd een meme bij mensen in het buitenland, die verrast waren dat ze de tekst begrepen, vanwege de gelijkenis met het Engels. De tweet van Paddy is inmiddels om onduidelijke redenen verwijderd.

Overigens is Celtic bij de bookies nog wel favoriet om kampioen te worden. Ondanks de achterstand op Hearts levert een kampioenschap voor the Bhoys 'slechts' 1,6 keer de inzet op, tegenover 2,5 voor Hearts en 13 voor Rangers. Bookmakers verwachten dus dat Celtic de achterstand nog goed gaat maken. De laatste keer dat Schotland een andere kampioen kende dan Celtic of Rangers, was in 1985 (Aberdeen).