Perez uit stevige kritiek: 'We zijn het lachertje van Europa, gênant'

Kenneth Perez
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
3 oktober 2025, 09:41

Kenneth Perez haalt stevig uit naar de Europees spelende Nederlandse clubs. Volgens de Deense ESPN-analist is het het Nederlandse voetbal een beetje verworden tot 'het lachertje van Europa'.

PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, AZ en Go Ahead Eagles komen dit seizoen allemaal in Europees verband in actie namens Nederland. Vooralsnog zonder al te veel succes. Ajax, Feyenoord en FC Utrecht verloren alle drie hun eerste twee Europese wedstrijden, PSV verloor van Union Sint-Gillis en speelde gelijk bij Bayer Leverkusen, Go Ahead Eagles verloor van FCSB en won verrassend van Panathinaikos en AZ verloor donderdagavond in de Conference League van AEK Larnaca.

Perez is geschokt door wat de Nederlandse clubs vooralsnog hebben gepresteerd in Europees verband. "We hebben vier punten gehaald uit 33 mogelijke punten in alle Europese wedstrijden de laatste twee weken", aldus de analist bij Voetbalpraat op ESPN. "Niet heel denderend. We zijn een beetje het lachertje van Europa. Ik vind het gênant."

Vervolgens haalt Perez de tegenstanders aan van de Nederlandse clubs. "Tegen zulke toppers hebben we ook niet allemaal gespeeld", stelt de Deen. "Je ziet het wel een klein beetje terug in de competitie. Hoeveel moeite ze hebben om wedstrijden te winnen in de Eredivisie. Je ziet het wel aankomen, maar dit is wel heel weinig", besluit hij.

