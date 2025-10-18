Live voetbal 5

Van Persie staat open voor ‘terugkeer’ Milambo: ‘Zal altijd kind van de club blijven’

Antoni Milambo bij Jong Oranje
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
18 oktober 2025, 09:39

Robin van Persie leeft mee met Antoni Milambo, die deze week een zware kruisbandblessure opliep en geopereerd moet worden. De oefenmeester van Feyenoord geeft aan dat de middenvelder op steun kan rekenen van de Rotterdammers, mocht hij daar behoefte aan hebben.

Het noodlot sloeg toe tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina, waarin Milambo per brancard van het veld moest. Al snel werd duidelijk dat de twintigjarige middenvelder een ernstige blessure had opgelopen. Brentford meldde woensdagmiddag dat Milambo geopereerd moet worden en de rest van het seizoen zal missen.

De middenvelder vertrok afgelopen zomer voor minimaal twintig miljoen euro van Feyenoord naar Brentford. Van Persie is zijn oud-speler nog niet vergeten, zo liet hij vrijdag op de persconferentie weten. “Ik heb hem een berichtje gestuurd. Voor hem is het verschrikkelijk, maar Antoni is een sterke jongen. Hij komt hier uit en zal nog sterker terugkomen”, zei de trainer van Feyenoord.

Van Persie weet dat Milambo een ‘eenzame periode’ tegemoet gaat. “Ondanks dat hij alle hulp krijgt van de mensen om hem heen en van zijn club. Ik heb hem ook verteld dat bij ons altijd de deur openstaat, op iedere mogelijke manier. Antoni is, en zal altijd blijven, een kind van de club”, besluit Van Persie openhartig.

Fijn dat Milambo kind van de club is, maar pijnlijk dat Q dat dus weer niet is zoals we dat in de media uitgebreid hebben kunnen lezen.

Fijn dat Milambo kind van de club is, maar pijnlijk dat Q dat dus weer niet is zoals we dat in de media uitgebreid hebben kunnen lezen.

