Saudi-Arabië wil een bijzonder nieuw stadion bouwen voor het WK van 2034. De nieuwe voetbalarena zal 350 meter boven de grond komen te staan. Het land uit het Midden-Oosten bereikt daarmee een unicum.

Op 1 augustus 2024 maakte BBC al bekend dat Saudi-Arabië het WK van 2034 wil organiseren en daarom elf nieuwe stadions wil bouwen, naast de vier bestaande stadions die geschikt zijn voor een eindtoernooi. Op 11 december 2024 werd het officieel bevestigd door de UEFA dat het Aziatische land inderdaad het wereldkampioenschap zal hosten.

Op X zijn nu beelden verschenen van hoe het stadion in de lucht eruit moet gaan zien. De beelden, gemaakt met AI, laten ook een dakconstructie zien. Er is plaats voor 46.000 toeschouwers, waarbij de tribunes uitsluitend bereikbaar zijn via snelle liften. Het stadion zal verrijzen in de stad The Line, een langgerekte stad die 170 kilometer langs de noordwestkust van Saudi-Arabië loopt.

Het ontwerp is allesbehalve traditioneel. Sanjiv Goenka, een bekende zakenman en investeerder uit Azië, noemt het een nieuwe stap in de bouwwereld. "Het idee van een stadion in de lucht vangt de kern van moderne ambitie. Duurzaamheid, technologie en creativiteit zijn niet langer afzonderlijke doelen. Ze komen nu samen om de wereld van de toekomst vorm te geven", vertelt hij op X.

De bouw van het nieuwe stadion zal naar verwachting in 2027 beginnen. De ‘nieuwe wolkenkrabber’ moet in 2032 klaar zijn, twee jaar voor het WK. Volgens verschillende internationale media kost het stadion ongeveer één miljard dollar, wat neerkomt op zo’n 858 miljoen euro.