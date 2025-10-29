is naast fysiektrainer van FC Emmen ook nog speler VV Hoogeveen. Het toeval wilde dat juist deze ploegen dinsdagavond tegenover elkaar stonden in de Eurojackpot KNVB Beker. Amateurclub VV Hoogeveen was daarin met 1-0 te sterk voor de provinciegenoot uit de Keuken Kampioen Divisie.

VV Hoogeveen behoorde dinsdagavond tot een van de stuntploegen in de KNVB Beker. Op het eigen Sportpark Bentinckspark was de club uit de vierde divisie met 1-0 te sterk voor FC Emmen. Matchwinner werd Sander Egbers, die vanaf elf meter de enige treffer van het duel tegen de touwen schoot. De nederlaag is pijnlijk voor FC Emmen, waar in de persoon van Gersom Klok in ieder geval nog wel één iemand met een lach op zijn gezicht rondloopt.

"Hiervoor zit ik nog op voetbal. Zo simpel is dat", antwoordt Klok met en grote glimlach voor de camera van ESPN. "Je weet hoe speciaal bekeravonturen kunnen zijn. Het begon geweldig, met vooraf wat er allemaal geregeld is. Dan is het eindelijk dinsdagavond 19:30 uur en neem je alles in je op. Voor zo'n wedstrijd hoef je geen warming-up te doen. Je hoopt op hoe het nu gelopen is."

"Voor de club is dit gewoon geschiedenis en daar maak ik nu deel van uit", gaat Klok verder. Ik ben ooit met FC Emmen gepromoveerd, maar nu met Hoogeveen een Drentse betaald voetbalclub uit de beker knikkeren, waar je ook nog werkt. Ik zei zaterdag nog gekscherend: het zou voor het verhaal mooi zijn als we ook nog winnen. Dan win je 'm ook. Het verhaal is dan wel rond."

Verslaggever Tijmen van Wissing vraagt vervolgens aan Klok of FC Emmen hem na de bekerstunt even met verlof gaat sturen. "Dat zou ik ze niet kwalijk nemen", lacht de 35-jarige verdediger, die in de slot van het duel nog een gele kaart pakte voor een stevige charge op een FC Emmen-speler. "Maar daar zijn zij en ik uiteindelijk ook te professioneel voor. Het is nu even genieten, maar als ik het Emmen-pak weer aan heb, dan kunnen ze ervan uitgaan dat ik mijn best doe voor FC Emmen. Dat lijkt me niet meer dan logisch."

Klok slaat woensdag bij FC Emmen over

Deze woensdag zal Klok in ieder geval niet werkzaam zijn als fysiektrainer van FC Emmen. "Morgen (woensdag, red.) ben ik er niet. Nee, dat gaan we niet doen. Ik denk ook dat de jongens mij even niet hoeven te zien. We gaan er echt een feest van maken en we kijken reikhalzend uit naar vrijdag (de loting van de volgende ronde, red.)", besluit hij.