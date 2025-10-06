Valentijn Driessen afwezig bij Vandaag Inside door Frans Timmermans

Valentijn Driessen schittert maandagavond in afwezigheid bij Vandaag Inside. De afgelopen tijd was de journalist van De Telegraaf vaak aanwezig op maandag, maar ditmaal schuift GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmerman aan tafel bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Driessen is daar niet content mee.
Na de persconferentie van Ronald Koeman verschijnt Driessen voor de interviewcamera van Noa Vahle van SBS6. “Het gaat niet zo best, eigenlijk”, opent de chef voetbal. “Als je door een GroenLinks-PvdA-man inkomsten verliest, daar word je niet blij van. En weet je wat nog veel erger is? Misschien word ik volgende week wel vervangen door Rob Jetten”, baalt de journalist.
“Dan word ik dus door de hele linkse kliek op een zijspoor gezet. Ik denk dat m'n vrouw dat niet leuk vindt”, vervolgt Driessen, die niet aangeeft van welke politicus hij wel gelukkig wordt. “Dat zou ik niet weten, want ik weet ook niet waarop ik stem.”
Ik wist niet dat hij een vrouw had. Ik dacht altijd dat zijn voorkeur naar mannen uitging. Zo zie je maar weer dat uiterlijk niet alles zegt. . Hopelijk heeft hij geen kinderen, want die zullen het op school vast niet gemakkelijk hebben na zijn voortdurend negatieve kritiek op Ajax. Maar wie weet woont hij wel op de Veluwe of zo. Wel oppassen voor wolven, maar die doen niets hoor
