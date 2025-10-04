Sjoerd Mossou haalt hard uit naar ‘Vandaag Inside-clowntje’

Sjoerd Mossou heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad uitgehaald naar Chris Woerts. De sportmarketeer riep enkele weken geleden stellig dat Go Ahead Eagles geen punt ging behalen in de Europa League, maar krijgt dus volledig ongelijk met deze uitspraak.

Van alle zes Nederlandse ploegen die dit seizoen deelnemen aan Europese competities, sleepte uitgerekend Go Ahead Eagles de eerste overwinning in de wacht. De bekerwinnaar van vorig seizoen won verrassend – en enigszins tegen de verhoudingen in – met 1-2 van Panathinaikos door twee late treffers van Milan Smit. Daarmee boekten de Deventenaren de allereerste overwinning ooit in een Europees hoofdtoernooi.

Daarmee bewees Go Ahead direct het ongelijk van Woerts. “Het is pas een paar maanden geleden dat Vandaag Inside-clowntje Chris Woerts het ‘een blamage’ vond dat Go Ahead Eagles in de Europa League ging spelen. De club uit Deventer had zojuist de KNVB-beker gewonnen, maar volgens de ‘sportmarketeer’ was dat allemaal heel ‘slecht voor het Nederlandse voetbal’”, herinnert Mossou zich in zijn column voor het AD.

De journalist weet nog dat Woerts zeker wist dat de Eagles ‘nul pakken’ gingen pakken voor de coëfficiëntenranglijst. “Maar God strafte onmiddellijk. Het is nu begin oktober en van de spaarzame punten die onze Nederlandse clubs dit seizoen in Europa behaalden, pakte uitgerekend Kowet er het meeste.”