Van Aerle diep onder de indruk van Schouten, Salah-Eddine, Mauro Júnior en Saibari

PSV viert een treffer van Ismael Saibari
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
27 oktober 2025, 10:24   Bijgewerkt: 10:36

Berry van Aerle is lyrisch over Jerdy Schouten, Anass Salah-Eddine, Mauro Júnior en Ismael Saibari. De oud-voetballer heeft het PSV-viertal dan ook opgenomen in het elftal van de week van De Telegraaf. Vooral over Saibari, tegen Feyenoord goed voor drie treffers, is Van Aerle zeer te spreken.

Feyenoord en PSV stonden zondagmiddag in een rechtstreeks duel tegenover elkaar. Het was uiteindelijk de ploeg van trainer Peter Bosz die aan het langste eind trok en met een 2-3 overwinning vertrok uit De Kuip. Grote man aan de zijde van PSV was Saibari, die alle drie de Eindhovense treffers voor zijn rekening nam.

Van Aerle is dan ook onder de indruk van de prestatie die de Marokkaans international op de mat legde in Rotterdam. "Dit was misschien wel de beste Saibari die we in het shirt van PSV gezien hebben. Hij is al zo goed en slaagt er nog steeds in zijn grenzen te verleggen. Tegen Feyenoord kwam hij tot drie treffers van bijzondere schoonheid", looft hij Saibari.

Saibari was niet de enige PSV'er waar Van Aerle van heeft genoten. "Het lijkt me overbodig te verklaren waarom Schouten in het elftal van de week thuis hoort", aldus de voormalig Oranje-international. "De verdediger van PSV viel tegen Feyenoord op met enkele perfecte ingrepen en een paar geweldige tackles. Hij blijft onder alle omstandigheden heel koelbloedig. Hij doet eigenlijk gewoon zijn ding en dat doet hij fantastisch."

Ook linksback Salah-Eddine kan op de nodige complimenten rekenen van Van Aerle. "Er zijn weinig spelers die dit seizoen Hadj Moussa van Feyenoord kunnen beteugelen. Maar tegen Salah-Eddine was hij in de wedstrijd tegen PSV vrijwel onzichtbaar. Salah-Eddine is snel, verdedigend sterk en ook nog creatief", verklaart Van Aerle, die voor de positie van controleur op het middenveld twijfelde tussen Joey Veerman en Mauro Júnior. "Ik kies voor de Braziliaan en neem daarin zijn uitstekende spel de laatste weken mee. Het gaat om een elftal van de week. Dan geeft voor mij die lange rush, waarmee Mauro de openingstreffer voorbereidde, de doorslag", is hij tot slot lyrisch over de Braziliaan.

Ik ben weliswaar Feyenoorder maar ik denk dat die CV van PSV er ook in mag. Kwasnietwosnie (geen idee hoe je het schrijft, en ik schrijf het express fout). Die voetbalde ook geweldig.

