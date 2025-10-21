Op 12 november komt Alles op Intuïtie, een boek over Rafael van der Vaart, uit. Dat maakte de oud-voetballer maandag bekend. Ook tijdens de uitzending van Rondo wordt het boek besproken, waarin Van der Vaart aangeeft dat er niets is geschreven over zijn ex.

Wytse van der Goot vraagt zich af of Van der Vaart graag meewerkte aan het boek. De oud-middenvelder reageert eerlijk: “Ik heb me laten overhalen. Het was superleuk om te doen, maar ik vond het een beetje ongemakkelijk.”

Van der Vaart wilde het over één onderwerp niet hebben: “Ik heb wel gezegd dat ik het niet over mijn ex-vrouw wilde hebben, want dat is natuurlijk het meest interessante. Dat komt er niet in. Sylvie (Meis, red.) natuurlijk wel, omdat dat de moeder is van mijn zoon (Damian van der Vaart)", vertelt Van der Vaart. De oud-voetballer heeft naast Meis meerdere exen, onder wie Christie Bokma en Sabia Engizek.

“Het boek gaat voornamelijk over mijn leven en over voetbal, gewoon op een positieve manier. Ook over hoe ik het voetbal beleefd heb als jeugdspeler, noem het maar op”, voegt Van der Vaart eraan toe.