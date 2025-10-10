Jurriën Timber houdt lichte klachten over aan interland tegen Malta en traint apart

heeft de uitlooptraining van het Nederlands elftal overgeslagen. De verdediger heeft lichte klachten overgehouden aan het WK-kwalificatieduel tegen Malta, zo meldt de NOS vrijdagavond.

Het Nederlands elftal vloog daags na de 0-4-zege op bezoek bij Malta ’s ochtends terug naar Nederland Vervolgens werd er in Zeist een uitlooptraining afgewerkt. Er verschenen echter maar 22 spelers binnen, omdat Timber lichte klachten heeft overgehouden aan het duel tegen de Maltezers.

Artikel gaat verder onder video

De verdediger van Arsenal werkte daarom binnen een individueel programma af. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of Timber inzetbaar is in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, die zondag wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.