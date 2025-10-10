Live voetbal

Jurriën Timber houdt lichte klachten over aan interland tegen Malta en traint apart

Weghorst en Gravenberch vieren de 0-1 bij Malta - Nederland
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025

Jurriën Timber heeft de uitlooptraining van het Nederlands elftal overgeslagen. De verdediger heeft lichte klachten overgehouden aan het WK-kwalificatieduel tegen Malta, zo meldt de NOS vrijdagavond.

Het Nederlands elftal vloog daags na de 0-4-zege op bezoek bij Malta ’s ochtends terug naar Nederland Vervolgens werd er in Zeist een uitlooptraining afgewerkt. Er verschenen echter maar 22 spelers binnen, omdat Timber lichte klachten heeft overgehouden aan het duel tegen de Maltezers.

De verdediger van Arsenal werkte daarom binnen een individueel programma af. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of Timber inzetbaar is in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, die zondag wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

1 reactie
Jurrien vind ik wel met afstand de beste van de 2 broertjes. Die andere kan er niet zoveel van. Jurrien is de echte topper en ik kijk graag naar hem samen met mijn kameraden.

Reacties

Malta - Nederland

0 - 4
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

