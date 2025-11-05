John Heitinga heeft voor de tweede keer dit seizoen te maken gekregen met een pijnlijk spreekkoor van zijn eigen supporters. Fans van Ajax zongen in de 90ste minuut van de wedstrijd tegen Galatasaray (0-3) dat de coach van de Amsterdammers beter kan vertrekken.

"Johnny, rot op! Johnny, rot op!", klonk het in de slotfase van de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Galatasaray in de Johan Cruijff ArenA. Een deel van de Ajax-aanhang lijkt helemaal klaar te zijn met het matige spel en de zwakke resultaten van Ajax onder leiding van Heitinga.

Het is overigens niet voor het eerst dit seizoen dat Heitinga dat spreekkoor te horen krijgt. Op bezoek bij Chelsea kreeg hij hetzelfde naar zijn hoofd geslingerd, nadat de oefenmeester van de Amsterdammers besloot om Oscar Gloukh vroegtijdig naar de kant te halen.