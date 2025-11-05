Live voetbal

Ajax-fans geven pijnlijk signaal af: 'Johnny rot op, Johnny rot op!'

5 november 2025, 23:01   Bijgewerkt: 23:37

John Heitinga heeft voor de tweede keer dit seizoen te maken gekregen met een pijnlijk spreekkoor van zijn eigen supporters. Fans van Ajax zongen in de 90ste minuut van de wedstrijd tegen Galatasaray (0-3) dat de coach van de Amsterdammers beter kan vertrekken.

"Johnny, rot op! Johnny, rot op!", klonk het in de slotfase van de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Galatasaray in de Johan Cruijff ArenA. Een deel van de Ajax-aanhang lijkt helemaal klaar te zijn met het matige spel en de zwakke resultaten van Ajax onder leiding van Heitinga.

Het is overigens niet voor het eerst dit seizoen dat Heitinga dat spreekkoor te horen krijgt. Op bezoek bij Chelsea kreeg hij hetzelfde naar zijn hoofd geslingerd, nadat de oefenmeester van de Amsterdammers besloot om Oscar Gloukh vroegtijdig naar de kant te halen.

ERIMIR
3.866 Reacties
486 Dagen lid
38.166 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het werk van Farioli wordt hier door Sjonnie vakkundig om zeep geholpen. Heitinga wilt maar niet begrijpen dat hij niet geschikt is voor het grote werk en de directie die dat week in en week uit maar toelaat en niet ingrijpt.

Arena
1.262 Reacties
86 Dagen lid
2.858 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Helaas volkomen terecht. Heitinga kan het niet. Dat is een pijnlijke conclusie maar het clubbelang moet voor gaan. Hij moet echt zo snel mogelijk weg.

CG
2.586 Reacties
835 Dagen lid
13.349 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat wisten we allen al !!

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Paris SG
4
9
9
4
Inter
3
9
9
5
Real Madrid
4
6
9
6
Liverpool
4
5
9
7
Spurs
4
5
8
8
Dortmund
3
5
7
9
Man City
3
4
7
10
Chelsea
4
3
7
11
Sporting
4
3
7
12
Qarabağ
4
1
7
13
Newcastle
3
6
6
14
Barcelona
3
5
6
15
Atlético
4
1
6
16
Galatasaray
3
-1
6
17
PSV
4
2
5
18
Monaco
4
-2
5
19
Pafos
4
-3
5
20
Atalanta
3
-3
4
21
Frankfurt
4
-4
4
22
Napoli
4
-5
4
23
Marseille
3
2
3
24
Juventus
4
-1
3
25
Club Brugge
3
-2
3
26
Athletic
3
-3
3
27
R. Union SG
4
-8
3
28
Bodø/Glimt
4
-3
2
29
Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

