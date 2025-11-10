Live voetbal

Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken
10 november 2025, 14:19

Bayern München heeft verregaande interesse in Givairo Read, maar gaat voorlopig nog niet vol voor de Feyenoorder, zo meldt BILD. De Duitse recordkampioen wil namelijk eerst Sacha Boey verkopen voordat er geld in een rechtsback kan worden geïnvesteerd.

Begin deze maand werd duidelijk dat Bayern München belangstelling heeft voor Read. Afgelopen donderdag zaten hoofdscout Nils Schamdtke en diens assistent André Hechelmann op de tribune bij VfB Stuttgart - Feyenoord (2-0). Het is niet duidelijk wat de bevindingen van het tweetal zijn, maar Martijn Krabbendam meldde voorafgaand aan het duel al dat de Duitsers overtuigd zijn geraakt.

Voordat de Duitse grootmacht echter kan overgaan tot de aankoop van Read, moet het eerst de Franse wingback Sacha Boey van de hand doen. De 25-jarige verdediger mocht afgelopen zomer al vertrekken, maar er kwamen geen geschikte aanbiedingen binnen. Bayern hoopt nu door de verkoop van Boey ruimte te creëren in de begroting voor de komst van de jonge Nederlander.

Feyenoord kan hoog in de boom zitten

Read heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen zitten. De verdediger vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 25,2 miljoen euro. Naar verluidt zou Feyenoord een bedrag van 25 tot 35 miljoen euro verlangen voor Read.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

