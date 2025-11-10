Bayern München heeft verregaande interesse in , maar gaat voorlopig nog niet vol voor de Feyenoorder, zo meldt BILD. De Duitse recordkampioen wil namelijk eerst verkopen voordat er geld in een rechtsback kan worden geïnvesteerd.

Begin deze maand werd duidelijk dat Bayern München belangstelling heeft voor Read. Afgelopen donderdag zaten hoofdscout Nils Schamdtke en diens assistent André Hechelmann op de tribune bij VfB Stuttgart - Feyenoord (2-0). Het is niet duidelijk wat de bevindingen van het tweetal zijn, maar Martijn Krabbendam meldde voorafgaand aan het duel al dat de Duitsers overtuigd zijn geraakt.

Voordat de Duitse grootmacht echter kan overgaan tot de aankoop van Read, moet het eerst de Franse wingback Sacha Boey van de hand doen. De 25-jarige verdediger mocht afgelopen zomer al vertrekken, maar er kwamen geen geschikte aanbiedingen binnen. Bayern hoopt nu door de verkoop van Boey ruimte te creëren in de begroting voor de komst van de jonge Nederlander.

Feyenoord kan hoog in de boom zitten

Read heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen zitten. De verdediger vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 25,2 miljoen euro. Naar verluidt zou Feyenoord een bedrag van 25 tot 35 miljoen euro verlangen voor Read.