Profvoetballers gaan binnen afzienbare tijd waarschijnlijk meer rust krijgen tussen de wedstrijden. De FIFA en de internationale spelersvakbond hebben tijdens een bijeenkomst in de Marokkaanse hoofdstad Rabat besproken dat er tussen twee wedstrijden minimaal 72 uur rust moet zitten. Dat meldt De Telegraaf. Wanneer de regel van kracht moet worden is niet bekend.

De overvolle voetbalkalender is al jaren onderwerp van gesprek in de voetballerij. Zo heeft de FIFPRO de wereldvoetbalbond FIFA in 2024 al voor de rechter gesleept voor de verzadigde en onhoudbare internationale wedstrijdkalender.

Er wordt al langer gesproken over het invoeren van maatregelen tegen de overbelasting van voetballers en dat lijkt nu steeds meer vorm te gaan krijgen. Het voornaamste waar over gesproken is dat er minimaal 72 uur rust tussen wedstrijden moet zitten. Daarnaast zouden profvoetballers na een seizoen een verplichte vakantieperiode van drie weken moeten krijgen en wekelijks minimaal een dag vrij moeten zijn.

Vooralsnog is er alleen nog maar gesproken over maatregelen om overbelasting bij spelers tegen te gaan. Het is dus nog niet bekend wanneer de regels ingevoerd gaan worden in het internationale voetbal.