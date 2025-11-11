Frank van Mosselveld, de algemeen directeur van FC Groningen, is kritisch op de huidige aanpak van vuurwerk in voetbalstadions. Volgens de bestuurder is het voor clubs onmogelijk om te voorkomen dat supporters vuurwerk mee naar binnen smokkelen en moet het beleid dan ook op de schop.

In de Eredivisie zorgt vuurwerk nog zeer regelmatig voor overlast én oponthoud. Zo moest het duel tussen Ajax en sc Heerenveen anderhalve week geleden nog een kwartier worden stilgelegd toen de Ajax-fans na een halfuur spelen een enorm vuurwerk ontstaken achter het doel, ter nagedachtenis aan een overleden medesupporter. En dat terwijl er reeds in 2019 een campagne werd gelanceerd die ervoor moest zorgen dat het vuurwerk binnen vijf jaar uit de stadions zou worden gebannen.

"Sindsdien is het volgens mij alleen maar meer geworden", zegt Van Mosselveld in de podcast De Bestuurskamer. "Het hoort volgens mij bij de cultuur van onze supporters. Je moet het daarom over een andere boeg gooien, denk ik. Veiligheid staat altijd voorop, maar je krijgt het niet uit je stadion." De FC Groningen-directeur legt uit waarom clubs in de praktijk niet kunnen voorkomen dat vuurwerk mee naar binnen wordt gesmokkeld. "Ik weet niet of mensen weten hoe klein het is, maar als je het mee naar binnen wil krijgen, lukt dat." Dat komt ook omdat clubs niet de bevoegdheid hebben om supporters volledig door te lichten bij binnenkomst, zo legt Van Mosselveld uit: "Alleen de politie mag fouilleren, maar de stewards en beveiligers niet. Die mogen alleen visiteren. Dat is vluchtig de kleding van mensen aanraken, maar meer niet. Dus als ze het mee naar binnen willen nemen, krijgen ze het mee naar binnen."

Van Mosselveld valt op dat het afsteken van vuurwerk 'heel gecoördineerd' gebeurt: "De hele tribune weet wat er gaat gebeuren." Op het moment dat dat zich voordoet kúnnen clubs niet ingrijpen, zo legt de bestuurder uit: "Want juist als je dat doet kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Je moet achteraf proberen de mensen eruit te pikken die strafbaar bezig waren, maar het vuurwerk uit de stadions krijgen is de afgelopen zes jaar niet gelukt. Dus ik denk dat we eerder met elkaar moeten gaan kijken naar hoe je met elkaar omgaat. Dat begint met het begrip richting onze supporters, voor hen hoort het bij de cultuur. Daarnaast hebben we een wereld te winnen in het kenbaar maken van de gevaren van vuurwerk."

Vuurwerk breder maatschappelijk probleem

Daarnaast wijst Van Mosselveld erop dat vuurwerk ook buiten de voetbalstadions alomtegenwoordig is. "Als je het breder trekt, kan je ook kijken naar het gemak waarmee al het vuurwerk het land binnenkomt. Je ziet het buiten de stadions zoveel, vaak wordt er dan niet ingegrepen. Dan vraag ik me wel eens af waarom het in een stadion allemaal wel zo strikt, scherp en volgens de regels moet. Maar goed, het blijft een probleem. Zeker als we op deze manier doorgaan; namelijk het lijnrecht tegenover het gevoel van een groot deel van de mensen staan. Nu gaat het vingertje steeds naar de clubs. En we doen er echt alles aan, maar het vuurwerk eruit krijgen, gaat niet lukken.”