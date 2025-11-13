Johan Derksen: ‘Ik hoop in het harnas te sterven’

Johan Derksen is nog niet van plan om te stoppen met Vandaag Inside. Als het aan het boegbeeld van de talkshow ligt dan sterft hij in het harnas. Derksen stelt dat het voor zijn huwelijk met zijn vrouw Isabelle ook beter is dat hij nog dagelijks aan het werk is.

Derksen is inmiddels 76 jaar en is nog altijd dagelijks te zien op televisie bij Vandaag Inside. Daarnaast heeft de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International met Groeten uit Grolloo een wekelijkse podcast, waarin hij met Henk Kuipers onder leiding van Romke Hoogstra de actualiteiten bespreekt.

Volgens Derksen heeft zijn huwelijk er baat bij dat hij nog zoveel aan het werk is. "Het geheim van mijn huwelijk met Isabelle is dat ik dagelijks op de televisie ben. Daardoor ben ik altijd aan het werk", vertelt hij in gesprek met Story. "In de periode dat ik vakantie heb van VI, ben ik veel thuis. Dan lopen we elkaar in de weg, ontstaan er irritaties. Het is voor haar namelijk ook vreemd als ik veel thuis ben. Dat heeft ze in die bijna dertig jaar nog nooit meegemaakt. Vanaf het moment dat we een relatie kregen, was ik altijd aan het werk."

Derksen mag dan inmiddels al enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hij piekert er niet over om te stoppen met werken. "Ik wil geen bejaarde man worden", is hij duidelijk. "Dat gebeurt als ik stop. Dus ik hoop eigenlijk in het harnas te sterven. Na dit seizoen van VI heb ik nog een contract voor een jaar. Voor daarna geldt in elk geval dat ik weet wat ik niét wil. In mijn dorp hebben ze in het dorpshuis één keer in de maand een stamppotmaaltijd voor 65-plussers. Daar hebben ze me al een paar keer voor uitgenodigd, maar dan ben ik altijd blij dat John de Mol weer met een contract komt."