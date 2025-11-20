Johan Derksen (76) doet een boekje open over zijn oogproblemen. Het Vandaag Inside-boegbeeld heeft glaucoom, een ernstige en chronische oogziekte die blijvende schade kan veroorzaken en door artsen als ernstiger wordt gezien dan de staar waaraan hij eerder werd geopereerd.

“De aandoening glaucoom wordt beschouwd als iets dat ernstiger is dan staar”, zegt Derksen in een interview met Party. “Mijn oog zal op dit niveau blijven, het wordt niet beter en zal nooit meer zo worden als voorheen. Maar het is nu stabiel en ik kan ermee leven. Ik kan er zelfs een Televizier-Ring mee winnen, dus wie doet me wat?”

In het verleden moest het oog van Derksen ook worden gehecht na een val. Zijn zicht zal volgens hem niet meer verbeteren, maar hij kan er in het dagelijks leven dus goed mee omgaan.

Derksen wordt een dagje ouder, maar zegt ‘helemaal niet’ bang te zijn voor de dood. “Het kerkhof is bij ons aan de overkant van de straat, daar mogen ze me gerust afzetten als het zover is. Daarnaast is een café, laat ze daar een lekker biertje gaan halen.”

Voorlopig is hij niet van plan om het rustiger aan te doen. “Zolang ik nog uit mijn woorden kan komen en op dezelfde scherpe wijze kan vertellen wat ik denk en vind, kan ik nog wel even mee.”

“Kijk, wat ik doe, is een ervaringsvak”, zegt de oud-voetballer. “Je moet veel levenservaring hebben en je wordt ieder jaar een stukje beter. En ik hoop dat John de Mol zich ook realiseert dat ik ieder jaar een stukje duurder word. Over een jaar of tien zit ik op m'n top, dan gaat het pas echt gebeuren.”