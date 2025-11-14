Jong Oranje blijkt sterker met 10 en boekt belangrijke zege op Slovenië

Jong Oranje heeft vrijdagavond met tien man een broodnodige zege geboekt in de EK-kwalificatie. De ploeg van Michael Reiziger versloeg Jong Slovenië in Leeuwarden met 2-0, dankzij doelpunten van Gjivai Zechiël en Ernest Poku, en houdt zo volop zicht op een ticket voor het EK Onder 21 van 2027.

Jong Oranje begon in Leeuwarden energiek, maar kampte in de openingsfase met hetzelfde euvel als in eerdere kwalificatieduels: te laag tempo en te weinig overtuiging in de eindpass. Devin Haen kreeg bij zijn debuut al snel een paar kleine mogelijkheden, terwijl ook Jayden Addai en Ezechiel Banzuzi zich lieten zien. Toch bleef Slovenië in de beginfase loeren op foutjes, vooral nadat Tom de Graaff mis zat bij een vroege corner. De beste kans van vóór de rust kwam opnieuw via Haen, die na goed voorbereidend werk van Kees Smit recht op de keeper schoot. Zo ging Jong Oranje met 0-0 de pauze in, ondanks enkele momenten waarop een openingstreffer zichtbaar in de lucht hing.

Na rust begon de ploeg van Michael Reiziger opnieuw scherp, maar binnen enkele minuten sloeg de wedstrijd volledig om. Doelman De Graaff schatte een lange bal volledig verkeerd in en botste met Wouter Goes, waarna hij zich genoodzaakt voelde de doorgebroken Leo Rimac neer te halen. Scheidsrechter Jakob Sundberg trok resoluut rood. Met tien man moest Nederland door, maar de reactie was opvallend volwassen: Jong Oranje herstelde het evenwicht, creëerde direct nieuwe kansen en liet Slovenië nauwelijks profiteren van de numerieke meerderheid.

Het ontketende de ploeg juist. In de 61ste minuut brak Jong Oranje de ban dankzij een knap uitgespeelde aanval. Ernest Poku bediende Gjivai Zechiël, die koel afrondde en Oranje met tien man op een 1-0 voorsprong zette. De treffer gaf vertrouwen, want even later kreeg Addai de mogelijkheid om te verdubbelen, maar zijn puntertje werd gekeerd. Reiziger bracht ondertussen meerdere debutanten binnen de lijnen, waaronder Sami Ouaissa en Niek Schiks, die foutloos inviel voor de weggestuurde De Graaff.

De beslissing viel een kwartier voor tijd, opnieuw via de uitblinkende Poku. Nadat een schot van Elijah Dijkstra werd geblokt, pikte de vleugelaanvaller de bal op en krulde hij die via de onderkant van de lat schitterend binnen: 2-0. In het slotstuk kwam Jong Slovenië tot geen enkel noemenswaardig offensief, terwijl Nederland met vertrouwen en controle de wedstrijd uitspeelde. Daarmee pakte Jong Oranje de broodnodige zege in de strijd om EK-kwalificatie, en toonde het karakter na een duel dat halverwege volledig de verkeerde kant op leek te vallen.