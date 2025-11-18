Hans Kraay junior is erg gecharmeerd van . De analist van ESPN vindt het ‘heerlijk’ om te luisteren naar de aanvallende middenvelder, die onlangs een interview gaf aan de sportzender.

Til vertelde in het interview onder meer dat hij nog mikt op een terugkeer in Oranje. “Dat heb ik altijd. Als je bij PSV speelt in de top van Nederland dan denk ik dat dat gewoon je doel moet zijn, om erbij te komen. Als je daar niet de ambitie voor hebt, dan vind ik ook niet dat je bij de top van Nederland hoort te voetballen”, zei Til, die aangaf dat hij geen contact heeft met Koeman, die hem wel ‘altijd’ mag bellen. Hij speelde zijn zesde en laatste interland in oktober 2024 tegen Hongarije (1-1) in de Nations League.

De beelden van het interview werden maandagavond getoond bij ESPN en Kraay genoot er met volle teugen van. “Hij zit niet naast z’n telefoon, niet op z’n telefoon. Hij kijkt soms een stukkie Nederlands elftal, en soms een stukkie niet. Hij vindt voetballen soms leuk, en soms helemaal niet. Dit is zo'n ongelooflijke jongen naar mijn hart. Hij gaat gewoon zijn eigen gang in deze machowereld, dat is de voetballerij wel een beetje.”

'Guus Til gaat zijn eigen gang'

“Het is een uitzondering die zijn eigen gang gaat, die bij ons een jaar geleden zei dat hij voetballen soms helemaal niet leuk vindt”, weet Kraay nog. “En na AZ – PSV sprak ik hem en zei hij dat hij voetballen eigenlijk wel weer leuk vindt. ‘Maar het kan zomaar zijn dat ik het overmorgen weer niet leuk vind.’ Dat is toch helemaal goed. Til maakt zich niet druk of Koeman wel of niet belt. En zegt niet dat hij bij de drie beste nummers 10 van Nederland hoort. Ik vind het geweldig, deze jongen.”

Kraay had onlangs zelf een gesprek met Til op De Herdgang. De PSV’er liet toen weten dat hij momenteel goed in zijn vel zit en plezier beleeft aan zijn rol bij PSV. Maar: “Ik vroeg hem wat hij leuker vond dan voetballen. Hij zei ook dat hij heel veel dingen leuker vond dan voetballen. Naar school gaan vroeger, dat vond hij hartstikke leuk. En soms rijdt hij met plezier naar de training, en soms met tegenzin. Dat is toch heerlijk?”