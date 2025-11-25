LIVE Champions League | Ajax flink gewijzigd tegen Benfica, onder meer Bounida en Jaros in de basis

Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Na vier flinke nederlagen in de eerste vier wedstrijden hoopt de ploeg van interim-trainer Fred Grim de eerste punten te kunnen pakken. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - Benfica.
Rayane Bounida maakt zijn basisdebuut bij Ajax en Wesley Sneijder kijkt daar naar uit. "Ik zie nu Bounida het veld oplopen. Als je nu een speler moet aanwijzen die vanavond wel het vertrouwen heeft, ook hij het veld op komt lopen. Met een balletje helemaal alleen, beetje zigzaggen over het veld, achter het standbeen. Dit straalt vertrouwen uit. Dat is dan ook nergens op gebaseerd, want met Jong Ajax gaat het ook niet best. Je ziet wel dat zo'n speler hiervan geniet. Ik hoop dat hij echt een geweldige wedstrijd speelt vanavond. Dat gun ik hem."
Vitezslav Jaros keert vanavond weer terug onder de lat bij Ajax. De huurling van Liverpool begon als eerste doelman aan het seizoen, maar werd enkele weken terug gepasseerd door John Heitinga ten faveure van Remko Pasveer. De eerste twee wedstrijden onder Fred Grim kreeg Pasveer ook de voorkeur, maar nu kiest de interim-trainer voor Jaros.
Sneijder is niet onder de indruk van de Tsjechische doelman. "Het is een aankoop, het is een nieuwe jongen. Ik ben niet helemaal honderd procent zeker van hem. Ik vind niet dat hij de kansen die hij heeft gehad, dat hij die gepakt heeft. Hij stopt niet de honderd procent kansen. Alles ging erin. Dan heb je bij mij niet echt een goede indruk achtergelaten."
Ja, inderdaad de nodige wijzigingen bij Ajax. Fred Grim gooit het halve elftal om. Zo is Remko Pasveer zijn basisplek kwijt en heeft Rayane Bounida voorin zijn eerste basisplaats. Op het middenveld krijgt Klaassen de voorkeur boven Gloukh. Opvallend genoeg lijkt ook Itakura op het middenveld te spelen. Ajax heeft de volgende opstelling doorgegeven aan de UEFA:
Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Bounida, Weghorst, Godts
Kenneth Taylor gaf afgelopen week aan dat hij merkt dat Fred Grim andere accenten legt bij Ajax, zonder veel te veranderen. Op de persconferentie van maandag wordt de interim-trainer hierover bevraagd, maar die weet niet waar de middenvelder op doelde.
Op de persconferentie stond Benfica-trainer José Mourinho uitgebreid stil bij zijn eerdere wedstrijden tegen Ajax.
José Mourinho blikt terug op zijn 2017 Europa League-overwinning met Manchester United tegen Ajax. Tijdens een persconferentie in Nederland herinnert hij zich de 'lekkerste' zege vanwege de praatjes van Ajax. Mourinho is nu trainer van Benfica.
Mooi. Ik pleitte een poos geleden voor 2 man voor de defensie. Psv deed het ook met oa Sangare. Zeker als e niet sterk genoeg bent . Later misschien Moro erin voor de counter
Opstelling om als basis een keer de 0 te houden?
Op zich geen slechte opstelling, al had ik liever gezien Bounida op 10, Itakura op 6 en Moro op de rechterflank. Regeer op 8 en niet rechtsback. Weet niet of Regeer beter is dan Rosa op rechtsbackpositie.
Sja, we hopen er maar weer het beste van, maar ik denk dat we niet raar moeten opkijken als het weer niks wordt. Ik kan niet zeggen dat ik overloop van vertrouwen.
