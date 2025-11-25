LIVE Champions League | Ajax flink gewijzigd tegen Benfica, onder meer Bounida en Jaros in de basis

Vitezslav Jaros keert vanavond weer terug onder de lat bij Ajax. De huurling van Liverpool begon als eerste doelman aan het seizoen, maar werd enkele weken terug gepasseerd door John Heitinga ten faveure van Remko Pasveer. De eerste twee wedstrijden onder Fred Grim kreeg Pasveer ook de voorkeur, maar nu kiest de interim-trainer voor Jaros.

Sneijder is niet onder de indruk van de Tsjechische doelman. "Het is een aankoop, het is een nieuwe jongen. Ik ben niet helemaal honderd procent zeker van hem. Ik vind niet dat hij de kansen die hij heeft gehad, dat hij die gepakt heeft. Hij stopt niet de honderd procent kansen. Alles ging erin. Dan heb je bij mij niet echt een goede indruk achtergelaten."