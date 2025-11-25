Live voetbal

LIVE Champions League | Ajax flink gewijzigd tegen Benfica, onder meer Bounida en Jaros in de basis

Fred Grim en José Mourinho voor Ajax - Benfica
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
25 november 2025, 18:44

Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Na vier flinke nederlagen in de eerste vier wedstrijden hoopt de ploeg van interim-trainer Fred Grim de eerste punten te kunnen pakken. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - Benfica.

LIVE Champions League: Ajax - Benfica

Nu

18:45

1' - Ajax - Benfica (0-0)

De bal rolt in een sfeervolle Johan Cruijff ArenA!

3m geleden

18:43

Fraaie sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er een indrukwekkend spandoek getoond in de Johan Cruijff ArenA

4m geleden

18:42

Ajax - Benfica

Ajax en Benfica betreden het veld in de Johan Cruijff Arena voor hun onderlinge Champions League-treffen. 

10m geleden

18:36

Mooie ontmoeting tussen Sneijder en Mourinho

20m geleden

18:26

Itakura al de zesde '6' van Ajax dit seizoen

Ko Itakura is alweer de zesde speler die Ajax dit seizoen probeert op '6'. Het is voor de Japanner geen onbekende positie, want bij Borussia Mönchengladbach speelde hij ook al eens op die positie.

25m geleden

18:21

Bounida straalt vertrouwen uit

Rayane Bounida maakt zijn basisdebuut bij Ajax en Wesley Sneijder kijkt daar naar uit. "Ik zie nu Bounida het veld oplopen. Als je nu een speler moet aanwijzen die vanavond wel het vertrouwen heeft, ook hij het veld op komt lopen. Met een balletje helemaal alleen, beetje zigzaggen over het veld, achter het standbeen. Dit straalt vertrouwen uit. Dat is dan ook nergens op gebaseerd, want met Jong Ajax gaat het ook niet best. Je ziet wel dat zo'n speler hiervan geniet. Ik hoop dat hij echt een geweldige wedstrijd speelt vanavond. Dat gun ik hem."

28m geleden

18:19

Sneijder niet onder de indruk van Jaros

Vitezslav Jaros keert vanavond weer terug onder de lat bij Ajax. De huurling van Liverpool begon als eerste doelman aan het seizoen, maar werd enkele weken terug gepasseerd door John Heitinga ten faveure van Remko Pasveer. De eerste twee wedstrijden onder Fred Grim kreeg Pasveer ook de voorkeur, maar nu kiest de interim-trainer voor Jaros.

Sneijder is niet onder de indruk van de Tsjechische doelman. "Het is een aankoop, het is een nieuwe jongen. Ik ben niet helemaal honderd procent zeker van hem. Ik vind niet dat hij de kansen die hij heeft gehad, dat hij die gepakt heeft. Hij stopt niet de honderd procent kansen. Alles ging erin. Dan heb je bij mij niet echt een goede indruk achtergelaten."

1u geleden

17:46

1u geleden

17:37

De opstelling van Benfica

Ook Mourinho heeft zijn elftal bekendgemaakt. Onder meer ex-Eredivisionisten Fredrik Aursnes en Vangelis Pavlidis verschijnen aan de aftrap.

Opstelling Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Aursnes; Barreiro, Sudakov, Rios; Pavlidis

1u geleden

17:31

De opstelling van Ajax

Ja, inderdaad de nodige wijzigingen bij Ajax. Fred Grim gooit het halve elftal om. Zo is Remko Pasveer zijn basisplek kwijt en heeft Rayane Bounida voorin zijn eerste basisplaats. Op het middenveld krijgt Klaassen de voorkeur boven Gloukh. Opvallend genoeg lijkt ook Itakura op het middenveld te spelen. Ajax heeft de volgende opstelling doorgegeven aan de UEFA: 

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Bounida, Weghorst, Godts

1u geleden

17:30

Gooit Grim zijn opstelling om?

1u geleden

17:26

Fred Grim werd gevraagd naar Kenneth Taylor

Ajax-trainer Grim geconfronteerd met interview Taylor: ‘Ik weet niet waar hij op doelt’

Ajax-trainer Grim geconfronteerd met interview Taylor: ‘Ik weet niet waar hij op doelt’

Kenneth Taylor gaf afgelopen week aan dat hij merkt dat Fred Grim andere accenten legt bij Ajax, zonder veel te veranderen. Op de persconferentie van maandag wordt de interim-trainer hierover bevraagd, maar die weet niet waar de middenvelder op doelde.

Lees verder

1u geleden

17:25

De voorbeschouwing van Mourinho

Op de persconferentie stond Benfica-trainer José Mourinho uitgebreid stil bij zijn eerdere wedstrijden tegen Ajax. 

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

José Mourinho blikt terug op zijn 2017 Europa League-overwinning met Manchester United tegen Ajax. Tijdens een persconferentie in Nederland herinnert hij zich de 'lekkerste' zege vanwege de praatjes van Ajax. Mourinho is nu trainer van Benfica.

Lees verder

2u geleden

17:04

Ajax nog altijd puntloos

Het Champions League-avontuur van Ajax is dit seizoen nog geen succes. De voorgaande vier wedstrijden gingen allemaal verloren. Hieronder nog even de uitslagen op een rijtje:

Ajax - Internazionale 0-2
Olympique Marseille - Ajax 4-0
Chelsea - Ajax 5-1
Ajax - Galatasaray 0-3

2u geleden

17:02

Welkom!

Goedemiddag! In dit blog doen we vanavond verslag van de wedstrijd Ajax - Benfica, die om 18.45 uur begint. Kunnen de Amsterdammers in speelronde vijf dan eindelijk de eerste Champions League-punten pakken?

Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Pastoor, Van Basten en Godts

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Jose Mourinho

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Vrij Dag
227 Reacties
555 Dagen lid
305 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi. Ik pleitte een poos geleden voor 2 man voor de defensie. Psv deed het ook met oa Sangare. Zeker als e niet sterk genoeg bent . Later misschien Moro erin voor de counter

Veluwe
23 Reacties
34 Dagen lid
30 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Opstelling om als basis een keer de 0 te houden?

ERIMIR
4.013 Reacties
506 Dagen lid
38.571 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op zich geen slechte opstelling, al had ik liever gezien Bounida op 10, Itakura op 6 en Moro op de rechterflank. Regeer op 8 en niet rechtsback. Weet niet of Regeer beter is dan Rosa op rechtsbackpositie.

Docker
112 Reacties
8 Dagen lid
240 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, we hopen er maar weer het beste van, maar ik denk dat we niet raar moeten opkijken als het weer niks wordt. Ik kan niet zeggen dat ik overloop van vertrouwen.

Ajax - Benfica

Ajax
18:45
Benfica
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

