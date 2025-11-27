Live voetbal

Teruglezen: zo verloor Go Ahead Eagles kansloos van VfB Stuttgart

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
27 november 2025, 22:46   Bijgewerkt: 22:53

Go Ahead Eagles neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen VfB Stuttgart. Na knappe zeges tegen Panathinaikos en Aston Villa wil de ploeg van Melvin Boel ook de Duitsers het vuur aan de schenen leggen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in De Adelaarshorst. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart.

LIVE Europa League: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart

1u geleden

22:53

AFGELOPEN: Stuttgart laat Go Ahead kansloos

Dan klinkt het laatste fluitsignaal. Stuttgart is Go Ahead in alle opzichten de baas en boekt een 0-4 zege in Deventer. Een nieuwe stunt blijft voor nu dus uit, maar er zijn nog drie speelronden te gaan. Lees hieronder het wedstrijdverslag. 

Nieuwe Eagles-stunt blijft uit: Stuttgart maatje te groot in Deventer

Nieuwe Eagles-stunt blijft uit: Stuttgart maatje te groot in Deventer

Go Ahead Eagles weet niet opnieuw te stunten in de Europa League: VfB Stuttgart is in Deventer een maatje te groot en wint met 0-3 van de ploeg van Melvin Boel.

Lees verder

1u geleden

22:49

⚽90+3' - Doelpunt Stuttgart

Het wordt nog 0-4 ook, invaller Bouanani prikt er via Meulensteen nog een goal bij voor Stuttgart.

1u geleden

22:46

🟨90' - Geel Chabot

Chabot en Smit krijgen het bij de zijlijn met elkaar aan de stok, wat de Stuttgart verdediger op geel - én een schorsing voor de volgende wedstrijd, tegen Maccabi Tel Aviv - komt te staan. Ondertussen zijn de drie minuten blessuretijd ingegaan.

1u geleden

22:45

🔄 87' - Ook Lewelin is klaar

Stuttgart haalt Lewelin, de man van de eerste twee goals, er ook uit. Jovanovic is zijn vervanger. 

1u geleden

22:39

🔄 80' - Drie wissels (0-3)

Voor Stiller en Undav is het ook klaar, Bouanani en Nartey komen er voor hen in. Bij Go Ahead mag Adelgaard nog even meedoen, hij vervangt Suray.

1u geleden

22:32

🟨75' - Ineens onvriendelijk

De sfeer op het veld slaat om, ineens wordt het onvriendelijk tussen beide teams. Ook Undav heeft nog geel gekregen, terwijl Edvardsen na een counter niet bij een voorzet van Sivertsen kan en er dus geen aanlsuitingstreffer valt.

1u geleden

22:30

🟨74' - Allebei op de bon

Edvardsen krijgt geel voor zijn tweede overtreding en ook Stiller gaat op de bon, vermoedelijjk voor protesteren.

1u geleden

22:29

73' - Edvardsen laat zich direct gelden

Edvardsen deelt bijna direct na zijn rentree een beuk uit aan Stiller en komt even later opnieuw hard in bij een tegenstander, met een opstootje tussen beide ploegen tot gevolg. 

1u geleden

22:27

🔄71' - Wissel Go Ahead (0-3)

Daar is de rentree van Edvardsen, die als vervanger van Twigt binnen de lijnen komt. De Zweed stond sinds eind september buitenspel met een blessure maar is voldoende hersteld om weer minuten te maken. 

1u geleden

22:24

🔄68' - Dubbele wissel Stuttgart (0-3)

Hendriks mag gaan zitten, voor hem komt Jaquez erbij bij Stuttgart. Ook voor El Khannouss zit het erop, in zijn plaats mag Führich nog dik twintig minuten meedoen.

1u geleden

22:22

66' - Goeie redding De Busser (0-3)

Leweling krijgt na goed voorbereidend werk van Undav een kans om zijn hattrick te voltooien, maar stuit op een prima redding van De Busser. Aan de overkant komt Meulensteen tot een schotje uit de tegenstoot, maar Nübel hoeft daar weinig moeite voor te doen.

1u geleden

22:20

🔄 62' - Wissel Go Ahead (0-3)

In de persoon van Giovanni van Zwam heeft Dirksen inmiddels een vervanger gekregen en dus staat Go Ahead weer met z'n elven. 

1u geleden

22:18

62' - Vuurwerk buiten het stadion (0-3)

Om toch wat feestvreugde te brengen - zo vaak speelt Go Ahead ook geen Europees voetbal natuurlijk - wordt buiten het stadion behoorlijk wat siervuurwerk afgestoken.

1u geleden

22:16

⚽59' - Doelpunt Stuttgart (0-3)

Terwijl Dirksen verzorgd wordt en inmiddels richting de kleedkamer strompelt komen de bezoekers op 0-3. Undav legt een voorzet terug op El Khannouss en die laat De Busser kansloos. 

1u geleden

22:15

58' - Geen Breum (0-2)

Boel wil Breum in het veld brengen. Die trekt nog wat sprintjes bij de zijlijn, voelt aan zijn hamstring en geeft aan niet in te kunnen vallen.

Go Ahead - Stuttgart

Go Ahead Eagles
0 - 4
VfB Stuttgart
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
5
7
12
2
Aston Villa
5
5
12
3
Freiburg
5
5
11
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ferencváros
5
4
11
5
Porto
5
3
10
6
Celta
5
4
9
7
Lille
5
4
9
8
Braga
4
4
9
9
Plzeň
5
4
9
10
Lyon
4
3
9
11
Roma
5
2
9
12
Betis
4
4
8
13
PAOK
5
3
8
14
Brann
5
3
8
15
Fenerbahçe
5
0
8
16
Genk
4
1
7
17
Celtic
5
-1
7
18
Dinamo Zagreb
5
-3
7
19
Panathinaikos
4
1
6
20
Basel
4
1
6
21
Stuttgart
4
0
6
22
Go Ahead
4
-1
6
23
Ludogorets
5
-3
6
24
Young Boys
5
-5
6
25
Nottm Forest
4
1
5
26
Bologna
4
0
5
27
Crvena zvezda
4
-2
4
28
Sturm
4
-2
4
29
Salzburg
4
-2
3
30
FCSB
4
-4
3
31
Feyenoord
5
-5
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Rangers
4
-7
0
36
Nice
5
-8
0

Complete Stand

