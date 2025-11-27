Teruglezen: zo verloor Go Ahead Eagles kansloos van VfB Stuttgart

Go Ahead Eagles neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen VfB Stuttgart. Na knappe zeges tegen Panathinaikos en Aston Villa wil de ploeg van Melvin Boel ook de Duitsers het vuur aan de schenen leggen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in De Adelaarshorst. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart.

LIVE Europa League: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart

AFGELOPEN: Stuttgart laat Go Ahead kansloos Dan klinkt het laatste fluitsignaal. Stuttgart is Go Ahead in alle opzichten de baas en boekt een 0-4 zege in Deventer. Een nieuwe stunt blijft voor nu dus uit, maar er zijn nog drie speelronden te gaan. Lees hieronder het wedstrijdverslag.

⚽90+3' - Doelpunt Stuttgart Het wordt nog 0-4 ook, invaller Bouanani prikt er via Meulensteen nog een goal bij voor Stuttgart. 🟨90' - Geel Chabot Chabot en Smit krijgen het bij de zijlijn met elkaar aan de stok, wat de Stuttgart verdediger op geel - én een schorsing voor de volgende wedstrijd, tegen Maccabi Tel Aviv - komt te staan. Ondertussen zijn de drie minuten blessuretijd ingegaan. 🔄 87' - Ook Lewelin is klaar Stuttgart haalt Lewelin, de man van de eerste twee goals, er ook uit. Jovanovic is zijn vervanger. 🔄 80' - Drie wissels (0-3) Voor Stiller en Undav is het ook klaar, Bouanani en Nartey komen er voor hen in. Bij Go Ahead mag Adelgaard nog even meedoen, hij vervangt Suray. 🟨75' - Ineens onvriendelijk De sfeer op het veld slaat om, ineens wordt het onvriendelijk tussen beide teams. Ook Undav heeft nog geel gekregen, terwijl Edvardsen na een counter niet bij een voorzet van Sivertsen kan en er dus geen aanlsuitingstreffer valt. 🟨74' - Allebei op de bon Edvardsen krijgt geel voor zijn tweede overtreding en ook Stiller gaat op de bon, vermoedelijjk voor protesteren. 73' - Edvardsen laat zich direct gelden Edvardsen deelt bijna direct na zijn rentree een beuk uit aan Stiller en komt even later opnieuw hard in bij een tegenstander, met een opstootje tussen beide ploegen tot gevolg. 🔄71' - Wissel Go Ahead (0-3) Daar is de rentree van Edvardsen, die als vervanger van Twigt binnen de lijnen komt. De Zweed stond sinds eind september buitenspel met een blessure maar is voldoende hersteld om weer minuten te maken. 🔄68' - Dubbele wissel Stuttgart (0-3) Hendriks mag gaan zitten, voor hem komt Jaquez erbij bij Stuttgart. Ook voor El Khannouss zit het erop, in zijn plaats mag Führich nog dik twintig minuten meedoen. 66' - Goeie redding De Busser (0-3) Leweling krijgt na goed voorbereidend werk van Undav een kans om zijn hattrick te voltooien, maar stuit op een prima redding van De Busser. Aan de overkant komt Meulensteen tot een schotje uit de tegenstoot, maar Nübel hoeft daar weinig moeite voor te doen. 🔄 62' - Wissel Go Ahead (0-3) In de persoon van Giovanni van Zwam heeft Dirksen inmiddels een vervanger gekregen en dus staat Go Ahead weer met z'n elven. 62' - Vuurwerk buiten het stadion (0-3) Om toch wat feestvreugde te brengen - zo vaak speelt Go Ahead ook geen Europees voetbal natuurlijk - wordt buiten het stadion behoorlijk wat siervuurwerk afgestoken. ⚽59' - Doelpunt Stuttgart (0-3) Terwijl Dirksen verzorgd wordt en inmiddels richting de kleedkamer strompelt komen de bezoekers op 0-3. Undav legt een voorzet terug op El Khannouss en die laat De Busser kansloos. 58' - Geen Breum (0-2) Boel wil Breum in het veld brengen. Die trekt nog wat sprintjes bij de zijlijn, voelt aan zijn hamstring en geeft aan niet in te kunnen vallen.