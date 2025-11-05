Hans Kraay junior is onder de indruk van de transferzomer die PSV heeft gehad. Volgens de ESPN-analist is het verrek van sterkhouders Luuk de Jong, Johan Bakayoko, Noa Lang en Malik Tillman uitstekend opgevangen.

Na een toch wel zinderende titelstrijd wist PSV afgelopen seizoen beslag te leggen op het landskampioenschap. In de zomer gebeurde er veel op transfergebied bij PSV met veel inkomende en uitgaande transfers. Ondanks een moeizame start heeft de ploeg van Peter Bosz de smaak inmiddels te pakken en gaat het samen met Feyenoord aan kop in de Eredivisie.

Kraay junior wordt voor zijn column in Voetbal International gevraagd wie de beste indruk maakt. "‘Bij Feyenoord durft Robin van Persie vanaf de eerste dag te zeggen dat ze vol voor het kampioenschap gaan. En dat is best gewaagd, als je twee van je beste spelers bent kwijtgeraakt, Dávid Hancko en Igor Paixão", steekt de analist annex columnist van wal.

"Maar: ik hoor bij PSV niemand meer over Noa Lang, niemand meer over Johan Bakayoko en Luuk de Jong en Malik Tillman worden ook steeds minder gemist. Dus Earnest Stewart, Marcel Brands en Peter Bosz hebben ongelooflijk goed beleid gevoerd afgelopen zomer. Perisic op de plek van Lang, Dennis Man – wat begint die ongelooflijk goed te worden – op het plekkie van Bakayoko, Til geruisloos in de spits en Saibari is zó goed aan het worden, dat Tillman, die hele goede Tillman, volledig vergeten is" gaat Kraay junior verder.

Kraay junior kijkt uit naar AZ - PSV

Hij verwacht dan ook dat het de topper tussen AZ en PSV van komende zondag van belang zal zijn in de titelstrijd. Kraay junior kijkt er dan ook nu al reikhalzend naar uit. "Met Keessie Smit en Ismael Saibari is zondagmiddag in Alkmaar balletje-balletje-middag. En dan vergeet ik de ondeugende balletjes van Joey Veerman nog even, de door-de-linies-heen-passende Jerdy Schouten en bij AZ hoop ik dat Clasie erbij is, dan wordt het helemaal een feest om naar te kijken met 124 steekballetjes. Het water loopt me nu al uit de mond", besluit hij.