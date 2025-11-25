TERUGLEZEN: Ajax gaat in Champions League onderuit tegen Benfica

Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Na vier flinke nederlagen in de eerste vier wedstrijden hoopt de ploeg van interim-trainer Fred Grim de eerste punten te kunnen pakken. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - Benfica.
Mooi. Ik pleitte een poos geleden voor 2 man voor de defensie. Psv deed het ook met oa Sangare. Zeker als e niet sterk genoeg bent . Later misschien Moro erin voor de counter
Opstelling om als basis een keer de 0 te houden?
Op zich geen slechte opstelling, al had ik liever gezien Bounida op 10, Itakura op 6 en Moro op de rechterflank. Regeer op 8 en niet rechtsback. Weet niet of Regeer beter is dan Rosa op rechtsbackpositie.
Sja, we hopen er maar weer het beste van, maar ik denk dat we niet raar moeten opkijken als het weer niks wordt. Ik kan niet zeggen dat ik overloop van vertrouwen.
De regie vergeet even te melden dat de corner nooit gegeven had mogen worden omdat er buitenspel aan vooraf ging.
Klopt.
@Joost55. Die beeld had ik ook voor me !!
0 - 2, dat zegt al genoeg door dit zwaar stroperige wedstrijd. !!
