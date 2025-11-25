TERUGLEZEN: Ajax gaat in Champions League onderuit tegen Benfica

Live voetbal

Fred Grim en José Mourinho voor Ajax - Benfica
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
25 november 2025, 20:37

Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Na vier flinke nederlagen in de eerste vier wedstrijden hoopt de ploeg van interim-trainer Fred Grim de eerste punten te kunnen pakken. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - Benfica.

LIVE Champions League: Ajax - Benfica

Sorteer op:

4u geleden

20:40

AFGELOPEN - Ajax - Benfica (0-2)

Het is afgelopen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax lijdt een 0-2 nederlaag tegen Benfica en blijft hekkensluiter. 

4u geleden

20:37

🔄 90+3' - Ajax - Benfica (0-2)

Doelpuntenmaker Barreiro wordt vervangen door Rego.

4u geleden

20:36

90+3' - Ajax - Benfica (0-2)

De tweede helft krijgt vier minuten extra tijd.

4u geleden

20:33

⚽ 90' - Ajax - Benfica (0-2)

In het slot van het duel krijgt Ajax het deksel op de neus. In een spaarzame uitbraak is het Barreiro die de 0-2 tegen de touwen jaagt. 

4u geleden

20:26

🔄 83' - Ajax - Benfica (0-1)

Ajax daarentegen gaat aanvallender spelen: aanvaller Moro komt in de ploeg voor Regeer, die de tweede helft vooral als wingback speelde. 

4u geleden

20:24

🔄 81' Ajax - Benfica (0-1)

Mourinho trekt zijn hele register open en gaat de bus parkeren. Aanvaller Sudakov gaat eraf en wordt vervangen door verdediger Araujo. 

4u geleden

20:20

77' - Ajax - Benfica (0-1)

Gloukh met een knal in de korte hoek, maar Trubin brengt redding!

4u geleden

20:17

🟨 73' - Ajax - Benfica (0-1)

Nog voor zijn wissel werd Klaassen onderuit gehaald door Dahl, die daarvoor geel ontving. 

4u geleden

20:17

🔄 73' - Ajax - Benfica (0-1)

Driedubbele wissel bij Ajax: Godts, Klaassen en Bounida gaan naar de kant en worden vervangen door Dolberg, Fitz-Jim en Gloukh.

4u geleden

20:15

72' - Ajax - Benfica (0-1)

Daar komt Benfica er ineens uit met drie tegen twee. Jaros brengt vervolgens redding op het schot van Dedic. 

4u geleden

20:14

71' - Ajax - Benfica (0-1)

Gloukh en Dolberg maken zich klaar om in te vallen bij Ajax. 

4u geleden

20:12

🟨 69' - Ajax - Benfica (0-1)

Weghorst krijgt geel voor een vermeende overtreding over Otamendi, die gewillig naar de grond gaat. Vervolgens maakt de Ajax-spits de nodige misbaar. 

4u geleden

20:11

68' - Ajax - Benfica (0-1)

Ajax blijft aandringen, maar grote kansen levert dat nog niet op. 

4u geleden

20:04

61' - Ajax - Benfica (0-1)

Daar is Benfica voor het eerst in de tweede helft, maar het schot van Pavlidis gaat ruimschoots naast. 

4u geleden

20:03

🔄 60' - Ajax - Benfica (0-1)

Wissel bij Ajax: Mokio komt in de ploeg voor Wijndal. 

Vrij Dag
228 Reacties
555 Dagen lid
305 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

Mooi. Ik pleitte een poos geleden voor 2 man voor de defensie. Psv deed het ook met oa Sangare. Zeker als e niet sterk genoeg bent . Later misschien Moro erin voor de counter

Veluwe
23 Reacties
34 Dagen lid
30 Likes
Veluwe
  • 0
    + 1
avatar

Opstelling om als basis een keer de 0 te houden?

ERIMIR
4.018 Reacties
506 Dagen lid
38.579 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
avatar

Op zich geen slechte opstelling, al had ik liever gezien Bounida op 10, Itakura op 6 en Moro op de rechterflank. Regeer op 8 en niet rechtsback. Weet niet of Regeer beter is dan Rosa op rechtsbackpositie.

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
268 Likes
Docker
  • 0
    + 1
avatar

Sja, we hopen er maar weer het beste van, maar ik denk dat we niet raar moeten opkijken als het weer niks wordt. Ik kan niet zeggen dat ik overloop van vertrouwen.

Joost55
70 Reacties
1.046 Dagen lid
198 Likes
Joost55
  • 0
    + 1
avatar

De regie vergeet even te melden dat de corner nooit gegeven had mogen worden omdat er buitenspel aan vooraf ging.

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
268 Likes
Docker
  • 0
    + 1
avatar

Klopt.

CG
2.718 Reacties
855 Dagen lid
13.389 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

@Joost55. Die beeld had ik ook voor me !!

CG
2.718 Reacties
855 Dagen lid
13.389 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

0 - 2, dat zegt al genoeg door dit zwaar stroperige wedstrijd. !!

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
5
1
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
R. Union SG
5
-7
6
19
PSV
4
2
5
20
Monaco
4
-2
5
21
Pafos
4
-3
5
22
Leverkusen
4
-4
5
23
Club Brugge
4
-2
4
24
Frankfurt
4
-4
4
25
Napoli
4
-5
4
26
Marseille
4
1
3
27
Juventus
4
-1
3
28
Benfica
5
-4
3
29
Athletic
4
-5
3
30
Bodø/Glimt
4
-3
2
31
Slavia
4
-6
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
Villarreal
4
-4
1
34
København
4
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

