TERUGLEZEN: Ajax gaat in Champions League onderuit tegen Benfica

Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Na vier flinke nederlagen in de eerste vier wedstrijden hoopt de ploeg van interim-trainer Fred Grim de eerste punten te kunnen pakken. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - Benfica.

LIVE Champions League: Ajax - Benfica Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN - Ajax - Benfica (0-2) Het is afgelopen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax lijdt een 0-2 nederlaag tegen Benfica en blijft hekkensluiter. 🔄 90+3' - Ajax - Benfica (0-2) Doelpuntenmaker Barreiro wordt vervangen door Rego. 90+3' - Ajax - Benfica (0-2) De tweede helft krijgt vier minuten extra tijd. ⚽ 90' - Ajax - Benfica (0-2) In het slot van het duel krijgt Ajax het deksel op de neus. In een spaarzame uitbraak is het Barreiro die de 0-2 tegen de touwen jaagt. 🔄 83' - Ajax - Benfica (0-1) Ajax daarentegen gaat aanvallender spelen: aanvaller Moro komt in de ploeg voor Regeer, die de tweede helft vooral als wingback speelde. 🔄 81' Ajax - Benfica (0-1) Mourinho trekt zijn hele register open en gaat de bus parkeren. Aanvaller Sudakov gaat eraf en wordt vervangen door verdediger Araujo. 77' - Ajax - Benfica (0-1) Gloukh met een knal in de korte hoek, maar Trubin brengt redding! 🟨 73' - Ajax - Benfica (0-1) Nog voor zijn wissel werd Klaassen onderuit gehaald door Dahl, die daarvoor geel ontving. 🔄 73' - Ajax - Benfica (0-1) Driedubbele wissel bij Ajax: Godts, Klaassen en Bounida gaan naar de kant en worden vervangen door Dolberg, Fitz-Jim en Gloukh. 72' - Ajax - Benfica (0-1) Daar komt Benfica er ineens uit met drie tegen twee. Jaros brengt vervolgens redding op het schot van Dedic. 71' - Ajax - Benfica (0-1) Gloukh en Dolberg maken zich klaar om in te vallen bij Ajax. 🟨 69' - Ajax - Benfica (0-1) Weghorst krijgt geel voor een vermeende overtreding over Otamendi, die gewillig naar de grond gaat. Vervolgens maakt de Ajax-spits de nodige misbaar. 68' - Ajax - Benfica (0-1) Ajax blijft aandringen, maar grote kansen levert dat nog niet op. 61' - Ajax - Benfica (0-1) Daar is Benfica voor het eerst in de tweede helft, maar het schot van Pavlidis gaat ruimschoots naast. 🔄 60' - Ajax - Benfica (0-1) Wissel bij Ajax: Mokio komt in de ploeg voor Wijndal. Laad meer