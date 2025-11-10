Live voetbal

Van der Vaart heeft heel duidelijke mening over Gerald Alders: 'Heb je die zien spelen?'

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, verdwijnt Gerald Alders niet meer uit de basis bij Ajax. De twintigjarige jongeling krijgt afgelopen weken meer minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers en laat daarin prima dingen zien, zo stelt Van der Vaart.

Alders moest het in het begin van het seizoen doen met minuten bij Jong Ajax, maar krijgt steeds meer kansen in de hoofdmacht. Vorige week mocht de rechtspoot invallen tegen Galatasaray en zondagmiddag kreeg het talent de kans in de basis tegen FC Utrecht. Hoewel beide duels werden verloren, maakte Alders een goede indruk.

“Heb je die Alders zien spelen?”, valt Van der Vaart met de deur in huis. “Dat is écht een goede speler! Nu: laat die jongen staan. Echt laten staan. Hij heeft totaal geen angst aan de bal. Hij is echt top, ik ben trots op die jongen”, aldus de oud-international.

Alders speelde tot dusverre drie wedstrijden in Ajax 1. Vorig seizoen werd de rechtsback verhuurd aan FC Twente, maar die uitleenbeurt werd geen succes. Ook in Enschede speelde de twintigjarige slechts drie wedstrijden.

Kramer
avatar

Hij viel mij ook in positieve zin op, durfde ook andere spelers te wijzen op hun posities op het veld. Had ik niet gedacht, maar laat maar staan ja.

avatar

Goede talentvolle voetballer inderdaad.

avatar

In het land der blinden is eenoog koning.

Gerald Alders

Gerald Alders
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 mei 2005)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2025/2026
Jong Ajax
8
0
2024/2025
Twente
3
0
2024/2025
Jong Ajax
23
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

