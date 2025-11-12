Heracles Almelo gaat deze week in gesprek met de mogelijke opvolger voor de ontslagen hoofdtrainer Bas Sibum, zo meldt verslaggever Tijmen van Wissing van RTV Oost op X. Volgens de journalist is oude bekende John Stegeman 'de meest logische kandidaat', maar is ook een terugkeer van Gertjan Verbeek niet uit te sluiten.

Sibum werd eind oktober op straat gezet door Heracles, nadat de club onder de Drent slechts drie punten had overgehouden aan de eerste negen speelronden van de Eredivisie en daarmee troosteloos onderaan bungelde. Zijn assistent en clubicoon Hendrie Krüzen nam het over en onder hem lukte het ineens wél. Met de oud-international als eindverantwoordelijke bereikte Heracles middels een 1-4 uitzege op NAC Breda de tweede ronde van het bekertoernooi en werd in de Eredivisie gewonnen van achtereenvolgens PEC Zwolle (8-2) en Excelsior (1-2), waardoor de Almeloërs plotsklaps de aansluiting bij de andere staartploegen weer hebben gevonden.

Krüzen beschikt echter niet over het hoogste trainerspapiertje en mag reglementair gezien het seizoen dan ook niet afmaken, waardoor Heracles op zoek is naar een definitieve opvolger voor Sibum. Van Wissing schrijft op X dat het 'opvallend rustig blijft' rond de club, maar dat er deze week een gesprek zal worden gevoerd met de mogelijke opvolger van de ontslagen coach. "Gezien de huidige rol en status van Krüzen is Stegeman en daarachter (hoe gek het ook klinkt) Verbeek de meest logische kandidaat", schrijft de verslaggever.

De 49-jarige Stegeman was tussen 2014 en 2018 al hoofdtrainer van Heracles, nadat hij in de jaren daarvoor als assistent had gewerkt onder Peter Bosz, Jan de Jonge, Verbeek en Gert Heerkes. Na zijn vertrek uit Almelo werd hij assistent bij Royal Antwerp FC onder Mark van Bommel, Jonas De Roeck en Andries Ulderink. Afgelopen zomer keerde hij terug in Nederland om het hoofdtrainerschap van het gedegradeerde Willem II op zich te nemen. Met de Tilburgers bivakkeert hij na vijftien speelronden op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Verbeek (63) werkte één seizoen (2009/10) als hoofdtrainer van Heracles. In de jaren daarna werkte hij voor AZ en FC Twente en beleefde hij buitenlandse avonturen in Duitsland (1.FC Nürnberg, VfL Bochum) en Australië (Adelaide United). Zijn laatste trainersklus dateert van het seizoen 2021/22, toen hij bij Almere City aan de slag ging. De samenwerking werd al na vier maanden beëindigd, sindsdien heeft Verbeek geen officiële functie meer in het voetbal bekleed maar is hij wel regelmatig te zien als analist.