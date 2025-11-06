Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie moet puzzelen en start met Lotomba als linksback

Een gehavend Feyenoord neemt het donderdagavond op tegen VfB Stuttgart, de nummer vier van Duitsland. De Rotterdammers missen door blessures de nodige spelers, waardoor trainer Robin van Persie moet puzzelen met zijn opstelling.

Dat gepuzzel begint al achterin, want op de linksbackpositie kent Feyenoord problemen. Jordan Bos is geblesseerd, waardoor Jordan Lotomba vermoedelijk als linksachter gaat starten tegen de Duitsers. Naast hem staan de vertrouwde namen.

Lotomba speelt niet alleen door de blessure van Bos als linksback, maar ook vanwege het feit dat Gijs Smal vermoedelijk als middenvelder start. Feyenoord kent namelijk grote problemen in deze linie. Jakub Moder, Sem Steijn, Oussama Targhalline en In-beom Hwang zijn allemaal geblesseerd. Het lijkt daardoor aannemelijk dat Smal, die al eerder als middenvelder heeft gespeeld, in deze linie naast Quinten Timber en Luciano Valente gaat spelen.

Voorin heeft Van Persie minder problemen. De coach van de Rotterdammers beschikt over fitte aanvallers en kan daardoor met een sterke voorhoede aantreden tegen VfB Stuttgart. De verwachting is dat Anis Hadj-Moussa, Ayase Ueda en Givairo Sauer de aanval vormen.

Vermoedelijk opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Lotomba; Smal, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.