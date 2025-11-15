Willem Vissers maakt zich zorgen over het Nederlands elftal, zo schrijf hij in De Volkskrant. De journalist vindt het spel van de ploeg van Ronald Koeman veel te voorzichtig en spreekt zelfs van ‘de ziekte van Oranje’.

Het Nederlands elftal plaatste zich vrijdagavond officieus voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met een gelijkspel tegen Polen (1-1). Oranje is op papier nog te achterhalen door Polen, maar heeft een veel beter doelsaldo en speelt maandag thuis tegen Litouwen. Toch heerst er weinig enthousiasme over de prestatie van de ploeg van Koeman.

Vissers uit zijn zorgen: “Hoe krijg je de ziekte van Oranje uit het spel? De plaag van bijna nooit risico nemen in het spel, door al die eindeloze ballen breed en terug. Dat slordige, stroperige voetbal met rare technische tekortkomingen, met soms gebrekkige coördinatie tussen linies en individuen”, schrijft de journalist.

“Het publiek floot van afkeuring als de bal van Frenkie naar Ryan ging, via Virgil en Jurriën weer terug naar Frenkie of Ryan. Dat bozige fluiten konden de Polen in het imponerende stadion Narodowy uitstekend, terwijl Nederland opbouwde in dat hemeltergende tempo. Zo moeten langzaamaanacties van ontevreden werknemers in andere sectoren ogen. Alleen staat daar geen stadion omheen”, aldus Vissers.