Vissers maakt zich zorgen en spot ‘de ziekte van Oranje’

Ronald Koeman
Foto: © Imago
15 november 2025, 10:39

Willem Vissers maakt zich zorgen over het Nederlands elftal, zo schrijf hij in De Volkskrant. De journalist vindt het spel van de ploeg van Ronald Koeman veel te voorzichtig en spreekt zelfs van ‘de ziekte van Oranje’.

Het Nederlands elftal plaatste zich vrijdagavond officieus voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met een gelijkspel tegen Polen (1-1). Oranje is op papier nog te achterhalen door Polen, maar heeft een veel beter doelsaldo en speelt maandag thuis tegen Litouwen. Toch heerst er weinig enthousiasme over de prestatie van de ploeg van Koeman.

Vissers uit zijn zorgen: “Hoe krijg je de ziekte van Oranje uit het spel? De plaag van bijna nooit risico nemen in het spel, door al die eindeloze ballen breed en terug. Dat slordige, stroperige voetbal met rare technische tekortkomingen, met soms gebrekkige coördinatie tussen linies en individuen”, schrijft de journalist.

“Het publiek floot van afkeuring als de bal van Frenkie naar Ryan ging, via Virgil en Jurriën weer terug naar Frenkie of Ryan. Dat bozige fluiten konden de Polen in het imponerende stadion Narodowy uitstekend, terwijl Nederland opbouwde in dat hemeltergende tempo. Zo moeten langzaamaanacties van ontevreden werknemers in andere sectoren ogen. Alleen staat daar geen stadion omheen”, aldus Vissers.

Polen - Nederland

Poolse media woest na vuurwerkchaos bij Polen – Nederland: 'Schandaal'

Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op meerdere spelers: 'Een beetje stoom uit de oren bij de bondscoach'

Rafael van der Vaart

Van der Vaart verlaat NOS-studio tijdens Polen - Nederland wegens ziekte

Niet om aan te zien dat steeds maar breed spelen en tikkie terug. En inderdaad zo traag als maar kan. Oranje komt daarnaast heel leuk de tegenstander vastzetten bij de 16 maar daar komt verder nauwelijks een degelijke aanval uit. Laat staan een goede voorzet. Ja "we" controleren de wedstrijd wordt er dan gezegd, maar iedereen kon zien dat als de Polen de bal hadden er daadwerkelijk wat gebeurde op het veld. Veel meer dadendrang, agressie, snelheid, noem maar op. En ik zeg het er even bij: dat ligt allemaal niet alleen aan Koeman. Spelers verzaken opzichtig.

Het spel was weer tenenkrommend traag en voorspelbaar. Frenkie kapte en draaide alleen maar in het rond en achteruit en Gravenberch deed hetzelfde. Kluivert, Malen, Gakpo en Depay liepen als kippen zonder kop in het rond. Van Dijk hangt de grote meneer uit, maar kopt verdedigend elke bal over de zijlijn of terug naar de tegenstander, en opbouwend is het om te huilen. Geertruida is ongeschikt voor Oranje. Verbruggen keerde diverse pogingen van de Polen, maar ook hij overtuigd niet echt. Alleen Timber en Van der Ven speelden naar behoren. En met deze angsthaas aan het roer als bondscoach gaat het in de nabije toekomst echt niet beter worden.

