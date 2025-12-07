Rick Kruys heeft zijn aflopende contract als trainer van FC Volendam met twee jaar verlengd. De veertigjarige oud-middenvelder ligt nu tot medio 2028 vast bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

Kruys leidde Volendam vorig seizoen in zijn debuutjaar naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee terug naar de Eredivisie. De trainer beschikte over een contract dat komende zomer zou aflopen. Nadat eerder technisch directeur Patrick Busby al bijtekende, is nu ook het contract van de hoofdtrainer verlengd tot de zomer van 2028, zo meldt Volendam op de clubsite.

"Ik ben blij met het vertrouwen van de club", reageert Kruys zelf op het nieuws. "De contractverlenging van Patrick Busby en mij geeft een hoop duidelijkheid aan een ieder. We gaan de missie die we in 2024 zijn gestart verder vervolgen", aldus de coach. Busby noemt de aanstelling van Kruys 'een schot in de roos'. "Hij heeft de club met zijn werkwijze in een mum van tijd naar een hoger plan getild. Rick is een vakman, vakidioot, die niets aan het toeval overlaat en open staat voor suggesties. Wij werken als een hecht tandem heel erg goed samen", aldus de technisch directeur.

Kruys speelde als middenvelder voor clubs als FC Utrecht, het Zweese Malmö FF, Volendam en Excelsior. Na het beëindigen van zijn profloopbaan in 2016 bouwde hij af bij de amateurs van VV De Meern, waarna hij bij Utrecht zijn eerste schreden in het trainersvak zette. Kruys was achtereenvolgens assistent- en interim-trainer bij het eerste elftal en stond tussen 2022 en 2024 bij VVV-Venlo voor het eerst echt op eigen benen.