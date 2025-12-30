De FIFA denkt serieus na over het veranderen van de buitenspelregel, zo laat Gianni Infantino weten tijdens het World Sports Summit in Dubai. Daardoor is het in de toekomst mogelijk dat een speler pas buitenspel staat als hij helemaal voorbij de verdediger is.

Infantino spreekt in de laatste dagen van het kalenderjaar op het World Sports Summit in Dubai over mogelijke wijzigingen in de spelregels van het voetbal. De voorzitter van de FIFA geeft aan dat de bond hard op zoek is naar manieren om de sport aantrekkelijker te maken. Het aanpassen van de spelregels is wat hem betreft onvermijdelijk.

“Jaren geleden hebben we de VAR ingevoerd om het voetbal eerlijker te maken, om scheidsrechters de kans te geven een fout recht te zetten die miljoenen mensen thuis of in het stadion konden zien”, stelt de bondsvoorzitter. “We verbeteren de VAR voortdurend met betere technologie om scheidsrechters te helpen de juiste beslissing te nemen. We blijven de regels bestuderen en vragen ons af hoe we het spel aanvallender en aantrekkelijker kunnen maken.”

Daarvoor wil Infantino kijken naar de buitenspelregel. “De buitenspelregel is door de jaren heen geëvolueerd en verplicht een aanvaller nu om achter of in lijn met de verdediger te staan.” Volgens de voorzitter zou het een goede verandering zijn als een aanvaller in de toekomst pas buitenspel staat wanneer hij volledig voor een verdediger staat en niet meer met een enkel lichaamsdeel. Deze regelwijziging werd in het verleden al eens voorgesteld door Arsène Wenger.